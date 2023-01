Zaradi zdravstvene reforme nezaupnica ali padec vlade? #video

Iniciativa Glas ljudstva, ki je prejšnji teden pripravila stavko bolnikov, dan pred koalicijskim vrhom stranke koalicije poziva k opredelitvi do te njihove zahteve. Prepričani so, da je zdravstvena reforma točka, na kateri ta vlada obstane ali pade.

Koalicijske partnerje pozivajo še, naj ne podpisujejo aneksov, ki bi odpirali vrata privatizaciji javnega zdravstva. Vsekakor nezavidljiv položaj za vlado, poleg tega pa bi nekatere poteze, na primer dejstvo, da sam premier vodi medresorsko delovno skupino za zdravstvo, ki bdi nad pripravo zdravstvene reforme, lahko razumeli tudi kot nezaupnico ministru za zdravje.

Čeprav na predstavitvah ministrstva za zdravje še vedno kot glavni nastopa Danijel Bešič Loredan, je iz njegovih rok največji projekt reorganizacije države, reformo zdravstva, s petkom prevzel Robert Golob, v delovni skupini pa so še trije dodatni ministri.

Robert Golob, predsednik vlade: "Pomembno pa se mi zdi ravno to, način organizacije. Organizacije prek ekip, prek timov, kjer so v resnici združena in učinkovito povezana vsa potrebna znanja na enem mestu. Največje koristi pa so seveda na koncu za pacienta."

Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju danes razpravlja o izhodiščih reform, ki jih namerava vlada začrtati v letu 2023. Osrednja tema je zdravstvena reforma, za katero naj bi danes zastavili vsebinska izhodišča in časovnico. Premier Robert Golob je pred začetkom napovedal, da bodo na podlagi razprave danes pripravili čistopis aneksa h koalicijski pogodbi.

