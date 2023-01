Vstop Hrvaške v schengen vplival tudi na cene nepremičnin v Istri #video

Hrvaška Istra iz leta v leto postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija, za številne Slovence pa je tako ali tako drugi dom, saj imajo tam svoje nepremičnine. Veliko nepremičnin se v Istri prodaja tudi danes, dobri kupci so na primer Avstrijci in Nemci. Kaj pa cene?

Pričakovano so precej zasoljene. Vstop Hrvaške v schengen je vplival na precej stvari, med drugim tudi na cene nepremičnin. Te so zrasle že v zadnjem letu.

Veliko Istranov se odloča za nakup stanovanja tik čez mejo, saj so cene na hrvaški strani nekoliko nižje kot pri nas. Še pred nekaj leti je bilo mogoče nepremičnino kupiti za približno 1.300 evrov na kvadratni meter. Zdaj je drugače. Daniel Lovšin iz podjetja Casabela nepremičnine ocenjuje, da so se cene dvignile krepko čez 2.000, 2.500 evrov. Na boljših lokacijah, recimo v Rovinju ali ob morju, tudi v Zambratiji in Savudriji, presegajo tudi 4.000 evrov, bolj luksuzni projekti pa celo 6.000 evrov. So pa stanovanja v hrvaški Istri še vedno cenejša.

Kakšno pa je stanje pri nas, v slovenski Istri? Cene se še vedno gibljejo nad 200 tisoč evri za dvosobna stanovanja, pravi sogovornik. Trisobna žal že dosegajo cene do 300 tisoč evrov in tudi več. Več v zgornjem prispevku.

