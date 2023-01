Vsak peti zaposleni pod vplivom drog? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnjih raziskavah Detektivsko varnostne agencije naj bi bil vsak peti zaposleni na delu pod vplivom prepovedanih drog in/ali alkohola, kar je hujša oblika kršitve delovnega razmerja. Tveganja za nesreče pri delu se s tem povečajo kar za trikrat in pol.

Številna podjetja najemajo detektive, ki preverjajo prisotnost prepovedanih drog in alkohola pri zaposlenih. Mlajši se praviloma zatekajo k marihuani, starejši pa vztrajajo pri alkoholu.

Delovne nezgode, bolniške odsotnosti in slabši ugled podjetja v 80 odstotkih pripisujemo občasnim uživalcem prepovedanih drog in alkohola. Če delavec dela oziroma je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih snovi, se globa za delodajalca giblje nekje med 2.000 in 40 tisoč evri.

Pogovarjali smo se z direktorico Detektivsko varnostne agencije, ki pravi, da detektivi opažajo povečanje števila zlorab prepovedanih drog na delovnem mestu. "Je pa tako, da mi testiramo večinoma ljudi v proizvodnjah, v trgovinskih sektorjih in tako naprej, nekaj pa je seveda tudi srednjega menedžmenta."

Ob sumu, da je delavec na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, lahko podjetja pokličejo detektive, ki v zasebnosti preventivno opravijo test v pol ure do ene ure po klicu.

Bernarda Škrabar Damjanovič pojasnjuje, da se delavca testira na prepovedane droge in napiše zapisnik. Če je delavec pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih drog, ga je treba odstraniti z delovnega mesta.



Najbolj razširjena prepovedana droga v Sloveniji ostaja konoplja, ki jo je že kdaj v življenju uporabilo slabih 21 odstotkov prebivalcev. Sledijo ji kokain, ekstazi, LSD, amfetamin in heroin. Porast uživanja naštetih substanc je lahko tudi lažja dostopnost do njih.

