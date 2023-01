Nekoč manično pometal knjige v Ljubljanico, danes iskreno o bolezni #video

Gost v oddaji Jutro na Planetu je bil pisatelj, ki odkrito govori o življenju z bipolarno motnjo. O tej je pred kratkim izdal že svojo drugo knjigo. Jaka Tomc je pisatelj, pesnik, založnik, v šali pa pravi, da tudi računovodja. Že 15 let živi z diagnozo bipolarne motnje, Zdaj je izšla njegova nova knjiga, v kateri govori o tem, in to skupaj z zdravniškimi izvidi.

Leta 2010 je napisal Manični poet. Prvih sto izvodov te knjige je enega tistih maničnih večerov razdelil naključno prisotnim gostom nekega ljubljanskega lokala, mimoidočim v bližnji okolici, nekaj jih je zataknil v stojalo za brezplačne revije, preostanek pa je pometal v Ljubljanico.

Vprašanja o svojem počutju je naš sogovornik vajen. Pri njem gre za depresijo ali manijo, pojavi pa se tudi represija. "Tisti, ki so prebrali moji knjigi, zdaj bolj razumejo," pravi. Zakaj pride do te motnje, pa Jaka Tomc pravi, da je vse to odvisno od načina življenja. Preden se je to začelo, sta bila v njegovem življenju zelo prisotna nočno življenje in alkohol. Nato pa je odkril meditacijo.

"Bil sem kot en zombi," se tistega leta, ko je bil neproduktiven, spominja pisatelj, nato pa se je odločil za spremembo − terapije. Pri vsem tem pa sta zelo pomembna spanec in rutina v življenju. Bil je hospitaliziran kar desetkrat, dokler se mu življenje ni uredilo.

Nato je spoznal partnerico, potem pa je postal še oče. Še danes jemlje kar štiri različna zdravila, ampak ima urejeno življenje. Služba in družina ga držita pokonci. Kaj vse je še povedal, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.