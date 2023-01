Kako izbrati pravo vadbo zase? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako začeti redno vadbo in ne obupati na pol poti? O tem smo se pogovarjali v oddaji Jutro na Planetu z ljubitelji športa ter strokovnjaki na področju gibanja in prehrane. Zelo pomembno je, katero vrsto vadbe izberemo, da je ta usklajena s potrebami našega telesa. Kako se pri tem razlikujemo moški in ženske?

Z nami so bili Tina Žarki, ultratekačica in ultrakolesarka, Matevž Banko, osebni trener, Enet Jogan, osebna trenerka, ki se je specializirala za vadbo žensk, in Simona Fabjan, nekdanja odbojkarica na mivki, danes pa nutricionistka.

Matevž Banko pravi, da ne obstaja vadba niti za moške niti za ženske, prav tako mišice niso moškega ali ženskega spola, ampak so fiziološko in funkcionalno enake. Če si moški in ženska želita enak cilj, pri vadbi delata enako. Ženske nimajo dovolj moških hormonov, tako da je strah, da bi z utežmi postale "ženski Scahezi", povsem odveč.

Ker pa so ženske ciklična bitja, je Simona Fabjan opozorila na hormonska neravnovesja. Pri prehrani je zato treba paziti na večji vnos beljakovin.

Dokaz za vzdržljivost pa je zagotovo naša gostja Tina Žarki. Tina je pred nedavnim postala prva ženska, ki je tako imenovano bikepacking dirko okoli Slovenije končala v manj kot 77 urah. Vpisala se je v zgodovino slovenskega rekreativnega kolesarstva.

In kako sploh začeti vadbo in kako izbrati pravo vadbo zase? Na to je odgovorila Enet Jogan. Treba je najti primerno okolje, v katerem boste z veseljem telovadili. Pri izbiri trenerja pa je pomembno, da vas nauči spoštovati vaše telo, opozarja Enet. Matevž Banko je ob vsem tem opozoril tudi na psihološko pripravo, saj si je treba zastaviti jasne cilje in stremeti k njim, ne le na začetku januarja kot novoletno zaobljubo, ampak skozi vse leto.

Kaj jesti po treningu? Je pomembno tudi, kaj damo v usta pred treningom? Na to temo pa nam je odgovorila kar Simona Fabjan in v studiu pripravila tudi primere primernih obrokov. Med sestavinami za proteinski obrok po treningu so grški jogurt, arašidovo maslo, ovseni kosmiči, presni kakav, merica beljakovin. Pred treningom pa je prehrana odvisna tudi od intenzivnosti vadbe. Bolj kot se približujemo treningu, lahkotnejša mora biti prehrana.

