Prihaja Dedek gre na jug in z njim poklicni morilec Esad #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predvsem igralec in glasbenik. Ptujčan, pobudnik prav posebnega festivala UP, ki bo znova zaživel letos, skratka človek številnih talentov. Tokrat smo v petkovi rubriki Življenje v rožnatem gostili igralca. V oddaji Jutro na Planetu je Manja Stević gostila Nenada Tokalića - Neša.

So ljudje, s katerimi bi se družili ves čas, ker so tako polni življenja in energije za ustvarjalnost na več področjih. Eden izmed takšnih je tudi gost najbolj rožnate rubrike na Planetu. Igralec bo zaigral tudi v prihajajočem filmu Dedek gre na jug, ki kmalu prihaja v kina.

V filmu igra poklicnega morilca Esada, ki pa ne gre nikamor brez zobotrebca. Premiero je film že doživel v Cankarjevem domu, igralec pa nam je zaupal tudi anekdote s snemanja. Pogovor iz oddaje Jutro na Planetu si lahko pogledate v zgornejm videu.

V ponedeljkovi oddaji Jutro na Planetu bomo preverili, kaj napoveduje kitajski horoskop za leto 2023. V studiu bomo gostili Jureta Koširja in Igorja Mikiča, ki bosta razkrila zanimivosti iz zakulisja snemanja oddaje Exatlon. Jutro na Planetu ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.