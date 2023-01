Poglejte, koliko so znani Slovenci v Milijonarju zbrali za dober namen #video

V devetih oddajah dobrodelnega Milijonarja se je na vročem stolu preizkusilo dvanajst tekmovalnih parov, ki so jih sestavljali znani Slovenci. Najboljši rezultat je uspel pevkama Mii Guček in Maji Založnik, zmagovalki in drugouvrščeni z glasbenega festivala Popevke 2022, ki sta za izbrano dobrodelno organizacijo zbrali pet tisoč evrov. Pravilno sta namreč odgovorili na kar enajst vprašanj.

Za dober namen so se v kvizu preizkusili tudi Jure Ivanušič in Alenka Tetičkovič, Teo Čeh in Pina Umek, Karolina Siročič in Marko Špiler, Tadej Golob in Nina Valič, Omar Naber in Nuša Derenda, Severa Gjurin in Borut Marolt, Tijana Zinajič in Ivan Vastl, Sebastian in Alex Volasko, Marko Vozelj in Oriana Girotto, Nino Ošlak in Samantha Maya ter Žana Vidmar in Klemen Bunderla.

Znani Slovenci so v kvizu tekmovali za dobrodelno organizacijo po svoji izbiri, za dober namen pa so skupaj zbrali kar 16.800 evrov. Čestitamo!

Po sklopu dobrodelnih oddaj se legendarni kviz vrača v ustaljene tirnice in se že nocoj nadaljuje z rednimi oddajami. Kako uspešni bodo tekmovalci v lovu za glavni dobitek sto tisoč evrov, lahko preverite že nocoj na Planetu.

