Exatlonovca sta jim sredinec kazala včasih, Godler jim ga še vedno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri ogledali novo epizodo kviza Milijonar, v katerem bosta gostovala nekdanja exatlonovca, ki sta tudi par – Pina Umek in Teo Čeh. Voditelju bosta med odgovarjanjem na vprašanja izdala kar nekaj zanimivosti o sebi, med drugim tudi to, kdaj sta namesto osebne izkaznice raje pokazala sredinec.

Pina Umek, ki je v najtežji televizijski preizkušnji Exatlon sodelovala lani, in njen fant Teo Čeh, ki je v Exatlonu sodeloval letos, bosta nocoj združila moči v kvizu Milijonar. Par bo poskušal na čim več odgovorov odgovoriti pravilno in tako prislužiti čim več denarja, ki ga bo podaril v dobrodelne namene. Prisluženi denar bo prejela agencija ZLRO – Zavod za letovanje in rekreacijo otrok.

Med kvizom pa bosta nekdanja exatlonovca razkrila tudi kar nekaj zanimivih stvari o sebi. Na samem začetku bosta na primer dobila vprašanje, kaj je treba pokazati osebi, ki nas prosi za osebni dokument. Četudi bosta vedela, da je to potni list, pa bo Pina razkrila, da sta namesto njega nekoč pokazala tudi nekaj drugega, kar bodo ponujali odgovori.

"Sredinec smo kazali, ko še nismo bili polnoletni in so nas varnostniki prosili za osebni dokument, ko smo želeli kam priti," bo nasmejano pojasnila Pina, voditelj pa ji bo odvrnil: "Jaz jim ga še vedno."

Na prvo vprašanje bosta tako exatlonovca odgovorila pravilno, kako pa jima bo znanje služilo v nadaljevanju? Koliko denarja jima bo uspelo zbrati za agencijo ZRLO?

Oddajo Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Ne zamudite pa tudi šova Poroka na prvi pogled: ZDA, ki sledi vsak dan ob 21. uri! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.