Nova sezona Milijonarja se začenja z znanimi obrazi na vročem stolu

December na Planetu bo popestrila tudi nova sezona najbolj legendarnega televizijskega kviza Milijonar. "Priprave so v polnem zagonu in ravno danes sem bil v studiu Milijonarja, da sem spet padel v vzdušje naše kvizovske arene. Na monitorjih se je že malo nabral prah, tako da sem tudi malo čistil. Zdaj je studio vrhunsko urejen in takšen bom tudi jaz, samo da me rekonstruirajo in retuširajo v maski," se je v svojem slogu pošalil voditelj Jure Godler.

Prve oddaje bodo dobrodelno obarvane, svoje znanje pa bodo znani Slovenci preizkušali v parih. Voditelj Jure Godler je v prejšnjih sezonah že gostil znane Slovence in priznal je, da so ga vsi po vrsti navdušili.

"Najbolj mi je v spominu ostal Jure Košir, ki je neizmerno lahkotno prišel skoraj do zadnjega vprašanja. Z veseljem se spominjam tudi Ceneta Prevca, ki ga občudujem ne samo kot športnika, ampak tudi kot duhoviteža, ker me je povrhu vsega še nasmejal. Zelo cenim vse VIP-goste, ki so do zdaj tekmovali, saj gre vedno za dobre namene in dobrodelnost."

Foto: Ana Kovač

In koga bi na vročem stolu dobrodelnega Milijonarja rad videl tokrat? "Morda bi si želel na vročem stolu videti predsednika republike v odhodu," je brez dolgega razmišljanja odgovoril Jure. Ali bo njegova želja uslišana, bomo izvedeli v novi sezoni Milijonarja.

V prvi oddaji, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri, se bosta na vročem stolu preizkusila priljubljena igralca Alenka Tetičkovič in Jure Ivanušič.

Milijonar bo v novi sezoni na sporedu od ponedeljka do srede od 20. uri, z izjemo tega tedna, ko si bodo gledalci v torek, 13. decembra, in v sredo, 14. decembra, na Planetu lahko v neposrednem prenosu ogledali polfinalni tekmi FIFA svetovnega prvenstva Katar 2022. Tekme bo komentiral Dani Bavec.

Za novo sezono so odprte tudi že prijave. Vsi, ki se želite v enem najbolj priljubljenih kvizov na svetu pokazati in dokazati, kako dragoceno je vaše znanje, se prijavite TUKAJ.

Milijonarja boste na Planetu spet lahko spremljali od 5. decembra. Na sporedu bo od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene oddaje si boste lahko ogledali tudi na Planeteka.si.

