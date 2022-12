To je po vrnitvi v domovino Karolini dejal Boris

"Sama sem začela verjeti, da mi lahko uspe, ko sem vstopila v finalni teden, ker se šele takrat začneš zavedati, da je od tistega tedna lahko kdorkoli zmagovalec. Sem se pa tudi zavedala, da je konkurenca zelo močna, ampak sem se odločila uživati in se ne obremenjevati, kajti moj cilj je bil že zdavnaj dosežen, tako da sem tekmovala brez pritiska," je razkrila 22-letna študentka fakultete za šport, ki bo pokal za zmago postavila na omaro v svoji sobi.

Zabave za zmago simpatični Ljubljančanki še ni uspelo prirediti. "Razmišljam, da bi proslavila z bližnjimi, saj moram nadoknaditi tudi še za svoj rojstni dan, ki sem ga praznovala v Exatlonu."

Povedala je še, da je v Exatlonu izjemno uživala in da bi izkušnjo z veseljem ponovila. "Najlepši dnevi v Exatlonu so bili, ko smo prvič zmagali na tekmi za vilo in dobili posnetke domačih, kar je bilo neprecenljivo. Izjemni sta bili tudi obe tekmi z Mehiko."

Čeprav je bila izkušnja v Dominikanski republiki nepozabna, so ji misli včasih uhajale domov. "Najbolj sem pogrešala mamino kuhinjo. Nič določenega, saj je vse, kar naredi, zelo dobro. Lahko pa rečem, da bom zdaj pogrešala dominikansko hrano, saj me spominja na lepe trenutke, ko smo po tekmah jedli skupaj z jadranci," je razkrila.

Poleg pokala in 50 tisoč evrov nagrade je Karolina s Karibov prišla bogatejša za nekaj iskrenih prijateljstev. "Najbolj sem se zbližala z Rozi in Borisom, pa seveda tudi z Nežo in Piko. Lahko rečem, da sem se z vsemi jadranci zelo povezala, in verjamem, da bomo ostali prijatelji tudi po Exatlonu."

Ker se je med Exatlonom govorilo o tem, da se med njo in Borisom plete nekaj več kot samo prijateljstvo, smo jo vprašali, ali se jima je po vrnitvi v Slovenjo že upelo srečati. "Srečala sva se in mi je tudi lepo čestital. Rekel je še, da je že v začetku verjel, da lahko zmagam, in bil zelo vesel zame," je razkrila Karolina.

