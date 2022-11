Finalista po Exatlonu: "Če tega ne doživiš, ne moreš vedeti!" #video

V oddaji Jutro na Planetu sta se tokrat oglasila drugouvrščena tekmovalca letošnjega Exatlona. Lina Majcen in Tim Nuč sta spregovorila o tem, kako sta sama doživljala razburljiv finalni teden, in o trenutkih v najtežji televizijski preizkušnji, ki jih ne bosta nikoli pozabila.

Finalista Exatlona Tim in Lina sta se v domovino vrnila v ponedeljek in najbližji so jima pripravili topel sprejem. "Ko sem prišla domov, me je čakalo presenečenje, imela sem balone vse do hiše. Ko sem prišla v stanovanje, me je čakala večerja. Dobila sem ocvrtega piščanca. Gotovo več, kot sem pričakovala, in sem res hvaležna, da imam take bližnje, kot jih imam," je razkrila Lina.

Tudi Timu so domači pripravili lepo dobrodošlico. "Vsi so me pričakali. Mami me je pričakala s polnjeno papriko, mojo najljubšo jedjo. Vsi so prišli, od prijateljev, družine ... Bila je dolga noč."

Veliki finale

Čeprav je bil finalni dan najpomembnejši v celi sezoni, je Lina priznala, da ni čutila posebnega pritiska, saj je svoj cilj že zdavnaj dosegla.

"Seveda imaš željo, ko si enkrat tako daleč, da dvigneš tisti pokal. Na začetku sem bila sproščena, ampak sem ugotovila, da to očitno ni dobro, ker sem izgubila. Potem sem si rekla, ajde, daj, bori se do konca, tako kot znaš. Ko sem videla, kakšna so finalna ciljanja, da je kombinacija obojega, pa nisem vedela, kaj bo. Borila sem se do konca, ampak na žalost ni uspelo. Vseeno sem ponosna nase."

Tudi Tim je v finalu proti Maretu veljal za tihega favorita, zato ga je voditelj Igor Krmelj vprašal, ali si je morda naložil preveliko breme.

"Iskreno sem poskusil to analizirati, sem si tudi sam zastavljal to vprašanje, pa nisem prišel do odgovora. Ne vem, ali sploh kdaj bom. Malo imam mogoče mešane občutke, ker nisem pokazal vsega, kar znam, ampak mislim, da je velik krivec za to Mare, pri katerem se je videlo, da se je v zadnjem tednu sprostil, in videlo se je, da mu ni tuje metanje. Že od majhnega meče (kroglo). Mogoče sem bil res tihi favorit, ampak sem vedel, da bo to zelo težek boj. Mogoče mi je žal samo za zadnje mete, ker sem jih imel dosti takih, da bi lahko zaključil, ampak mi nekako ni uspelo, ker je Mare zelo stiskal in mi pustil zelo malo prostora," je med drugim povedal Tim in dodal, da mu je nekoliko žal samo zaradi nekaj metov, kjer je že imel priložnost osvojiti točko, a mu ni uspelo. Takrat bi lahko morda rezultat obrnil v svoj prid in bi se vse skupaj lahko povsem drugače končalo.

Najtežja tekma je bila s Teom

Bolj kot finalna tekma je bila za Tima psihološko zahteven izločitveni dvoboj proti dobremu prijatelju Teu. "Najprej zato, ker je bila res dolga tekma in v tisti dolgi tekmi se moraš neprestano bojevati sam s sabo. Tam se tudi že zaostajal za tri ali štiri točke in se moraš neprestano motivirati, da še ni nič izgubljeno in da se je treba boriti do konca. Poleg tega je bil na drugi strani najboljši prijatelj Teo. Tudi na koncu, ko sem zmagal, se nisem počutil nič kaj zmagovalno, saj sem vedel, da se najina skupna pot tukaj konča."

"Večino časa sem bila v nekem svojem mehurčku"

"Občutki na poligonu so neverjetni. Če tega ne doživiš, ne moreš vedeti. Jaz sem bila večino časa v nekem svojem mehurčku. Nisem zaznavala drugih ljudi okoli sebe in dejansko sem bila v svojem svetu, kot bi bila v nekakšni igralnici, kjer se igraš in samo uživaš. Res je bilo neverjetno," je o svojih občutkih, ko je premagovala spektakularne poligone, povedala Lina. Tim je dodal, da se je tudi sam počutil kot otrok, ko dobi v roke igračko. "Da ti nekdo postavi poligon in da imaš nekoga, ki tekmuje poleg tebe, je nekaj, kar bi si lahko samo želel," je povedal Tim, ki je sicer priznal, da za Exatlon ni potrebna samo fizična, ampak tudi psihična pripravljenost.

Oba finalista sta sicer povedala, da je bila izkušnja v Exatlona dobra tudi z vidika, da niso imeli dostopa do mobilnih naprav, zaradi česar so prosti čas lahko bolj kakovostno in ustvarjalno preživljali ter tako imeli možnost bolje spoznati svoje sotekmovalce.

Kaj sta v pogovoru še razkrila Lina in Tim, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

