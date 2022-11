Po Exatlonu zdaj sledi še glasbeno sodelovanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Exatlonom pa se je končala tudi priljubljena komentatorska oddaja Exatlon: Brez cenzure , zato je bil v oddaji Jutro na Planetu z nami exatlonovec iz 1. sezone in komentator omenjene oddaje, Denis Porčič - Chorchyp .

Pa ju imamo! Po treh mesecih smo v petkovi zadnji oddaji Exatlona dobili zmagovalko in zmagovalca. To sta postala 22-letna Karolina Siročič in 32-letni Marko Špiler.

Po napetem finalu pa nam je gost razkril tudi pomembno novico. Exatlonovec iz 2. sezone Boris Vidović in exatlonovec iz 1. sezone Chorchyp bosta združila moči. In to ne v športnem projektu, kot bi pričakovali, ampak v glasbenem.

Ker Boris rad poje, Chorchyp pa rapa in ima za sabo tudi že glasbeno kariero, sta se odločila, da združita moči v novi skladbi. Pogovori in prve vaje so se že začeli, kdaj bosta posnela exatlonovski prvenec, pa nam še nista želela izdati. Zagotovo bodo skladbe veseli vsi navijači Exatlona, saj bosta združila tako modro kot rdečo ekipo.

Ne zamudite jutrišnje oddaje Jutro na Planetu ob 8. uri. K nam prihajata zmagovalca 2. sezone Exatlona Slovenija.

