Pokukajte v zakulisje nastajanja Exatlona #video

Pa smo dobili zmagovalca druge sezone Exatlon. To sta postala Karolina Siročič in Marko Špiler, ki sta bila v finalu boljša od Line Majcen in Tima Nuča. V finalni oddaji pa smo si lahko tudi ogledali, kako je videti zakulisje snemanja najtežje televizijske preizkušnje.

Po skoraj stotih dneh v Dominikanski republiki, šestdesetih epizodah, litrih znoja, pa tudi nekaj krvi in solz je postalo jasno, kdo sta najboljša in najboljši v drugi sezoni Exatlona Slovenija.

Poleg osemindvajsetih tekmovalcev, ki so se preizkusili na poligonih, voditelja Jureta Koširja in posebnega terenskega poročevalca Igorja Mikiča - Mišice, ki so nas večer za večerom razveseljevali pred kamero, je bila za kamero vedno številčna ekipa, ki je skrbela, da je vse potekalo tako, kot mora, čeprav se pogosto zgodi tudi kaj povsem nepredvidenega.

V finalni oddaji smo tako lahko videli nekaj utrinkov iz zakulisja nastajanja te najtežje televizijske preizkušnje in tudi nekaj zelo zabavnih in neposrečenih prizorov s tekmovalci in voditeljema, ki vam bodo privabili nasmeh na obraz. Kako je videti zakulisje Exatlona, si lahko pogledate tudi v zgornjem videoposnetku.

S finalno oddajo se je druga sezona Exatlona zaključila!

