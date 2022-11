Solze v potokih: po neverjetnih dvobojih se od Exatlona poslavljata Teo in Klara #video

Finalni teden upravičuje svoje ime, saj so dvoboji na poligonih vse bolj spektakularni in izjemno izenačeni. Tokratna izločitvena dvoboja na štiri zmage sta zaradi vnovičnih medalj trajala 12 dvobojev pri dekletih, pri fantih pa še štiri dvoboje več. Na koncu sta se v solzah od Exatlona morala posloviti Teo in Klara.

Tretja tekma končnice je potekala na poligonu Crossfit. Pomerila se je le šesterica tekmovalcev, saj sta si Karolina in Burja, ki sta dan prej zmagala, s tem prislužila počitek in sta na klopi lahko uživala kot gledalca. Tudi tokrat so tekmovalci igrali na življenja, vsak je začel s po dvema. Zmagovalca tekme si zagotovita nadaljevanje tekmovanja, preostala četverica pa bo morala v izločitvena dvoboja.

Prvi je obe življenji presenetljivo izgubil Tim, ki sta ga premagala Mare in Teo. Pri dekletih je bila to Klara, ki je izgubila proti Rozi in Lini. Potem so se začeli dvoboji na vse ali nič. Še dvakrat sta se pomerila Teo in Mare, zadnji je na drugi tekmi močno zaostajal, a na koncu vendarle bolje ciljal in poslal Tea v izločitveni dvoboj. Pri dekletih sta moči merili Lina in Rozi. Lina, ki se je že od začetka bojev v končnici spopadala s težavami, tudi tokrat ni bila uspešna. Rozi jo je po velikem zaostanku na drugi tekmi ujela in na koncu prva nataknila oba obročka.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Pod večer se je karavana preselila na poligon Apokalipsa. Tea in Tima ter Lino in Klaro sta čakala izločitvena dvoboja, vse skupaj pa dolg in napet večer. Fanta sta namreč imela skupaj kar devet medalj, dekleti pa osem.

Uvodoma je najbolj presenetila Klara, ki je proti Lini povedla s kar 3:0. Lina, ki je bila na pragu odhoda iz Exatlona, je morala porabiti svojo prvo medaljo. Tudi med Teom in Timom je šlo na tesno. Teo je tako moral svojo prvo medaljo unovčiti že v petem medsebojnem dvoboju. To je bil pravzaprav večer medalj. Pokazalo se je, kako močno orožje proti nasprotnikom so. Kot običajno so tekmovalci igrali na štiri zmage, a je pri fantih bilo potrebnih 16, pri dekletih pa 12 dvobojev.

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Pri fantih je na koncu slavil Tim. Zadnji dvoboj je dobil za las in si prislužil nadaljevanje tekmovanja. A je za to plačal visoko ceno: domov je poslal Tea, dobrega prijatelja in sotekmovalca. Pri dekletih je zmagala Lina. Ampak Klara se je borila kot levinja, Lini je izbila kar štiri medalje, preden je morala priznati svoj dokončen poraz. Čustveno slovo Tea in Klare si lahko pogledate v zgornjem videu.

Po tretji tekmi končnice tako v igri za glavno nagrado ostaja šesterica: pri ženskah Lina, Rozi in Karolina ter Tim, Mare in Burja v moški konkurenci.

V Exatlonu poteka finalni teden! Že v petek bomo dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.