Epski dvoboj: na poligonu sta se udarila Košir in Mikič #video

Pa smo ga vendarle dočakali. Dvoboj med voditeljem Exatlona in nekdanjim smučarskim asom Juretom Koširjem in posebnim terenskim poročevalcem in nekdanjim exatlonovcem Igorjem Mikičem - Mišico.

Čeprav je nosilec olimpijske medalje iz Lillehammerja pred odhodom v Dominikansko republiko zatrjeval, da se na poligonu ne bo preizkusil, se je vendarle zgodil dolgo pričakovani dvoboj z Igorjem Mikičem - Mišico. Ta ima na poligonih Exatlona obilo izkušenj, saj se je v prvi sezoni šova poslovil tik pred finalnim tednom.

Igor in Jure sta se na dve zmagi pomerila na poligonu Neo in na prvem dvoboju je bil uspešnejši Mišica. "Mišica to zna, Mišica to ve. Jure mi je bil tesno za petami. Res je hiter. Bila sva res na tesno skupaj. Ampak metanje je odločilo. Se vidi, da sem s to roko že veliko premetal," je povedal Mišica, ki ga letos v Exatlonu spremljamo v vlogi terenskega poročevalca.

"Pri meni pa se vidi, da je od najboljših dni minilo že kar nekaj časa. Predvsem se to vidi po kakšnih tridesetih sekundah. Povem vam, ta zadeva ni lahka. Če gledate doma ... Tudi meni se je zdelo lažje," je povedal močno zadihani Jure, ki pa se je odločil, da bo na drugem dvoboju dal vse od sebe.

Igor je tudi v drugo s pridom izkoristil svoje bogate izkušnje in Jure je športno priznal poraz. "Vidim, da sem dejansko za v staro šaro, sploh kar zadeva Exatlon," se je pošalil Jure, ki je še povedal, da je bil drugi dvoboj fizično še napornejši. "Končno sem poskusil tudi jaz in imam še večje spoštovanje do fantov in deklet," je sklenil.

Za odlično borbo mu je čestital tudi Mišica, ki je povedal, da si bo ta dvoboj zapomnil za vse življenje. Vesel je bil, da se je lahko po enem letu spet preizkusil na poligonu. "To sem pogrešal. Meni je to všeč. Je kar naporno, malo sem že iz prakse. Je čudovito in bi se z veseljem spet vrnil," je bil navdušen Mišica.

Kako je bil videti dvoboj med Juretom Koširjem in Igorjem Mikičem - Mišico na poligonu Neo, si lahko pogledate v zgornjem videu.

