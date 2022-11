Ekskluzivno: Tako si jadranci krajšajo čas v baraki #video

Člani ekipe Triglav so si na tekmi za motivacijo priborili plavanje z delfini in morskimi psi in to je bilo zanje nepozabno doživetje. Medtem so se člani poražene ekipe Jadran zabavali po svoje.

Izdelali so si gugalnico, ki je poskrbela za kar nekaj smeha. "Iz dolgčasa si izmišljamo zabavne scene, da si zapolnimo čas," je povedal Ambro, ki meni, da se s takimi "otročjimi" aktivnostmi zelo sprostijo in iz sebe izvabijo pristno otroško veselje.

"Tu smo akrobati, adrenalinski odvisniki, zato smo si naredili to gugalnico, da vsaj približno to začutimo," je dodal Burja. "Jaz vase zaupam glede višine in tega. Ne vem, zakaj, to imam že od majhnega, ko sem tudi z balkona visel z eno roko. Takrat sem to delal in to mi je ostalo. V življenju sem že veliko tvegal. Na dvajsetih metrih sem naredil človeško zastavo in stojo, visel sem z eno roko. Takrat, ko sem na robu življenja, se počutim bolj živega. To bi rad še kar nekaj časa doživljal in ne nameravam se ustaviti."

Kako je bila nova pridobitev ob baraki videti, si poglejte v zgornjem videu.

