Chorchyp razkril, kaj sta v Exatlonu za kamerami počela z Mikičem #video

Na Planetu si lahko vsak petek ob 22. uri ogledate oddajo Exatlon: Brez cenzure, v kateri Jasna Kuljaj, Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirajo, kaj vse se v Exatlonu zgodi na tedenski ravni. Tokrat se jim je v studiu pridružila lanska exatlonovka Pina Umek. Trije nekdanji exatlonovci so se tekom oddaje tudi sami vrnili v čas, preživet v Dominikanski republiki, ob tem pa razkrili marsikaj zanimivega.

Komentatorji so tokrat v oddaji najprej izpostavili, da v času snemanja Exatlona letos precej pogosteje dežuje, kar vpliva tako na sušenje oblačil tekmovalcev kot na njihove pričeske. Jasna Kuljaj je ob tem poudarila, da je edina stvar, ki je v Dominikanski republiki odporna na vlago, pričeska sovoditelja Igorja Mikiča - Mišice, prav tako lanskoletnega exatlonovca.

Voditeljica se je spraševala, kako mu to uspeva, za pomoč pri odgovorih pa je prosila tri nekdanje exatlonovce, ki so z Mišico več mesecev živeli skupaj. Prvi se je odzval Franko: "Prva stvar, ki jo stori Mikič, še preden te zjutraj pozdravi, je, da se obrije in uredi pričesko. Drugačnega ga ne boš videla."

Jasno je nato zanimalo, ali je bilo temu tako tudi v baraki, z odgovorom pa ji je postregla Pina: "Tudi v baraki. Čeprav nismo imeli ogledala, si ga lahko vsako jutro slišal, kako udarja z britvico ob umivalnik. Pol ure je imel zase in res, tudi brez ogledala to vse uredil." Chorchyp je to potrdil in označil za Mikičev ritual, nato pa razkril še eno zanimivost, ki na televizijskih zaslonih ni bila prikazana.

"Jaz sem bil pa njegov frizer. S seboj sem namreč vzel brivnik, tako da sem bil frizer za vse. Obril sem tudi Frankota, Mikiču sem naredil pričesko … Videl sem, da imam nekaj talenta tudi na tem področju," je ponosno povedal. Jasno je še vseeno zanimalo, s čim učvrsti lase, da mu tako stojijo, Chorchyp pa se je pošalil: "Tudi njegovi lasje so kot mišica. Vedno napeti, da stojijo pokonci."

