Lina si je premislila: tudi ona ima dovolj in bi rada odšla #video

V Exatlonu bomo nocoj spremljali še zadnjo tekmo za vilo v tej sezoni. Potem ko je ekipa Triglav prvih sedem tednov preživela v udobni vili, so zadnje tri baraki, kar je vidno načelo njihove psiho-fizične sposobnosti. Zato so odločeni, da zadnji teden spet preživijo v udobnejšem domovanju.

Nocojšnja zadnja tekma za vilo bo potekala bo na polotoku Palmilla, kjer se nahaja eden novejših poligonov Krpanova laguna. Poleg vile tekmovalce čaka še najlepša nagrada do zdaj, kar bo gotovo vplivalo na njihovo motivacijo na nocojšnji tekmi.

Močno željo, da bi se po treh napornih tednih vrnili v vilo je opaziti predvsem med člani rdeče ekipe. "Jaz imam poln kufer tega dopusta. Jaz sem se odločil, da sem se že zadnjič stuširal v tem mrzlem tušu. Ne grem se več," je na pol v smehu sotekmovalcem povedal Teo.

Vesel je sicer, da je lahko izkusil barako in da ni ves čas tekmovanja preživel v udobju. "Ampak ti začne najedati sama baraka, postelje, predvsem pa me moti tuš, ki je ves čas mrzel. Paše po dnevnih tekmah, ko ti je vroče, prideš pod mrzel tuš, super. Po nočni tekmi si moker, premražen, prideš pod mrzel tuš, ni super."

Da imajo skromnih bivalnih razmer dovolj so se strinjali vsi njegovi sotekmovalci, celo Lina, ki je do zdaj zatrjevala, da ji v baraki nič ne manjka. "Vsekakor imam po treh tednih tudi jaz dovolj barake. Nisem si mislila, da bom to dejansko rekla, ampak pogrešam našo vilo in upam, da danes zmagamo in da se vrnemo nazaj," je ob tem povedala, Teo pa je napovedal, da ga snemalna ekipa po tekmi lahko najde v vili. Več v zgornjem videu.

Ali bo Triglavu po treh tednih uspel povratek v vilo, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

