Rdeča ekipa ostala še brez ene tekmovalke: Jana se je poslovila v solzah #video

Dan je bil naporen za obe ekipi. Najprej jih je čakala tekma za medaljo, nato pa izločitveni dvoboj med Jano in Keti. Moški del izločitvenega programa je tokrat zaradi Janovega odhoda odpadel.

Tekma za medalje

Tekmo za medaljo je gostil Woop Drive. Tokrat kar precej spremenjen, saj so se tekmovalci po novem plazili tudi skozi mrežaste predore. Druga novost je bila ta, da bodo v finalu igrali na dve dobljeni zmagi. V ženski finale sta se prebili Lina in Rozi. Lina je morala predtem premagati Jano in Karolino, Rozi pa kolegici iz Jadrana, Keti in Nežo. Moški del finala pa je bil tokrat obarvan popolnoma v rdeče, finalista sta postala Teo in Tim.

Ženski finalni obračun se je končal z dvema zaporednima zmagama Line, ki si je tako okoli vratu nadela že peto medaljo. Podobno je bilo pri moških, Teo je v finalu z 2:1 porazil Tima in si prav tako priboril že peto medaljo.

Izločitveni dvoboj

Zvečer, ko je padel mrak, so se prižgale luči rumene podmornice. Jano in Keti je čakal izločitveni dvoboj. Dekleti sta prvi dvoboj začeli precej izenačeno, skoraj sočasno sta pritekli k metom, kjer je Keti pokazala več zbranosti pri metanju žog v cilindre in na koncu zmagala.

Preostali dvoboji so se zvrstili podobno. Keti je bila vsakič boljša pri merjenju in nasprotnici v nadaljevanju ni prepustila niti točke. Zmagala je s 4:0 in od tekmovanja se je morala posloviti Jana. Tudi njeno slovo je bilo zelo čustveno in ni manjkalo solz. Kaj je povedala ob slovesu, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Triglavani bodo v naslednji, 11. teden vstopili s samo petimi člani, medtem ko je modrih še vedno sedem.

Izločitveni dvoboj v Exatlonu Slovenija bo na sporedu nocoj ob 20. uri, zatem pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom. Nocoj se jim bodo pridružili še exatlonovci Naja, Angel in Pina.

