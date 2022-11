Iz televizijskega šova pred oltar #video #foto

Jutri bodo zazvonili poročni zvonovi za Hajdi in Anžeta, naš televizijski parček iz eksperimenta Poroka na prvi pogled. Par, ki se je spoznal v televizijskem šovu, se bo zdaj zares poročil. Skupaj sta že dobro leto, mi pa smo pokukali v zakulisje poteka priprav. Več o izbiri oblek za veliki dan pa v zgornjem videu.

Še spomladi smo neveste, ženine in strokovnjake spremljali v najbolj romantični oddaji na Planetu. Hajrija oz. Hajdi je očitno s pomočjo strokovnjakov le našla pravega. Pred vstopom v eksperiment je dejala, da privlači le neprimerne fante in da potrebuje pomoč pri izbiri partnerja, zato je eksperimentu zaupala in mu dala priložnost. Nato je nastopila televizijska poroka, v kateri ni dobila najboljšega občutka pri televizijskem možu Anžetu, saj ji je, kot je dejala, šel na živce. A Anže je vse bolj dokazoval, da ni le mamin sinček in da bo vse naredil za njeno naklonjenost, kar je Hajdi na koncu opazila. Po koncu šova sta zaživela skupaj in se po 13 mesecih zveze odločila za naslednji korak, pravo poroko.

Vse se je zgodilo zelo hitro, v enem mesecu sta organizirala vse potrebno. Za poročno pričo si je Hajdi izbrala strokovnjakinjo iz šova Mileno Pleško, ki je bila ob njej tudi pri izbiri poročne obleke. Ker je bila nevesta v dvomih, je za nasvet prosila tudi sledilce na Instagramu. Katero obleko si je izbrala, poglejte v zgornjem videu ali v spodnji galeriji (zadnja fotografija).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Tudi pri ženinu je bilo veliko izbire. Anže se je odpravil v domžalski salon Mod'Art, kjer se je zgodil preobrat. Sprva se je bolj nagibal k bež odtenkom, a ker ga je prijazna ekipa poznala že s snemanja šova, so obleko raje prilagodili njegovemu značaju in mu izbrali modro barvo. Ženin bo tako zasijal v modrem z metuljčkom in telovnikom.

Tako kot so pazljivo izbrana oblačila, je bila izbrana tudi poročna torta. Hajdi nam je razkrila, da ima v mislih posebno torto, saj želi izstopati tudi s poročno sladico. Polovica torte bo v podobi in barvah nevestine obleke, polovica pa v podobi in barvah ženinove, nam je razkrila Hajdi. Paru želimo vso srečo, vsi skupaj pa se že veselimo nove sezone. Na Planetu bomo namreč lahko spremljali tudi drugo sezono Poroke na prvi pogled: Slovenija.

Jutri vabljeni k ogledu najzanimivejših utrinkov oddaje Jutro na Planetu v tem tednu. Tudi jutri bomo z vami ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.