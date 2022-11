Šok: Jan Klobasa se je moral posloviti od Exatlona #video

Pred drugo tekmo za obstoj so tekmovalci doživeli velik šok. Od Exatlona se je moral zaradi poškodbe roke, ki jo je staknil na mednarodni tekmi z Mehiko, posloviti eden od najbolj priljubljenih tekmovalcev in eden od favoritov za končno zmago Jan Klobasa.

Tekma za obstoj je tokrat potekala na poligonu Crossfit. A ceremonija se je začela s slabo novico, da Jan Klobasa zaradi poškodbe zapušča Exatlon. Slovo od sotekmovalcev je bilo pričakovano zelo čustveno. Kaj je Jan povedal ob slovesu, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Zaradi Janovega odhoda ta teden ne bomo spremljali moškega izločitvenega dvoboja. Mare, ki je bil statistično najslabši v rdeči skupini, si je tako že zagotovil obstanek v šovu za vsaj še teden dni.

Kdo bo nasprotnik Jane, statistično najslabše triglavanke, pa je določila druga tekma za obstoj. Modri so zastavili napadalen tempo, dosegli prve tri zmage in solidno vodstvo s 3:0. Rdeči so potem nekako ujeli tempo, dosegli nekaj točk in se nasprotnikom približali na točko, z rezultatom 5:4 za Jadran.

V nadaljevanju so si jadranci priigrali le eno samo točko, medtem ko so rdeči osvojili tri dvoboje zapored in celo povedli s 7:6. Pri ekipi Jadran so začutili, da gre zares. Naslednja dvoboja sta šla njim in prešli so v vodstvo z 8:7.

A tudi odziv rdečih je bil nato silovit. Tudi njim je uspelo zmagati dvakrat zapored in pri 9:8 so bili že na pragu zmage. Ključno zmago, mimogrede, že četrto tistega dne, je nato modrim prinesla Karolina. Znova je bil na sporedu najbolj napet razplet vsake tekme: štafetni dvoboj!

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Za rdeče sta nastopila Lina in Teo, pri modrih pa Karolina in Ambro. Ob bučnem navijanju smo gledali zares napeto štafeto, kjer so odločale sekunde. Triglav je največjo prednost pridobil po nesrečnem padcu Karoline, tej je na mokri podlagi zdrsnilo. Zmagal je Triglav in poskrbel, da bomo jutri spremljali še en rdeče-moder izločitveni dvoboj. Z Jano se bo za obstanek pomerila statistično najslabša članica Jadrana. To je tudi tokrat Keti.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.