Voditeljica prepričana: Tega exatlonovca bi vam zdravnik moral predpisati na recept

Vsak petek ob 22. uri lahko na Planetu spremljate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj, Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirajo dogajanje preteklega tedna v oddaji Exatlon. Tokrat so razkrili tudi, komu bi na podlagi svojega srca najbolj privoščili zmago v šovu, voditeljica pa je ob tem pojasnila, zakaj bi vam ga zdravnik moral predpisati na recept.

Voditelji komentatorske oddaje so že v prvi oddaji stavili, kdo bo po njihovem mnenju zmagovalec najtežje televizijske preizkušnje – Exatlona. Glede na to, da so na mizo dali tudi denar, svojih odločitev niso spreminjali. Pri Franku tako ostajata izbrana favorita Tim in Lina, pri Chorchypu Teo, pri Jasni Kuljaj pa Tadej (Ambro). Na vprašanje, komu bi privoščili zmago glede na njihovo srce, pa so podali zanimive odgovore.

"Po srcu mi je vedno bolj všeč Ambro, saj je videti tak, ki bi mu zmago resnično privoščil," je sprva dejal Franko, nato pa je svoje mnenje podal se Chrochyp: "Moj denar je sicer še vedno na Teu, ampak s srcem pa res navijam za Ambra, ker je to pravi ekipni človek." Po vseh dobrih besedah pa je nato Jasna vprašala še Andrejo, ali je Ambro res tak sonček, kakor mislijo.

"Res je sonček, res prekipeva od energije in žari," je priznala Andreja. Jasna Kuljaj pa je po vsem slišanem sklenila, da bi zdravniki morali Ambra predpisovati na recept namesto antidepresivov. Svojo izjavo je dopolnila še z nasvetom za gledalce: "En njegov ples poglejte, ga poskusite oponašati in vaš dan bo lepši."

Več podrobnosti o debati pa lahko izveste z ogledom zgornjega videoposnetka.

