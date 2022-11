Pred pomembno tekmo slabe novice za ekipo Jadran #video

Mirno jutro v vili, kjer trenutno biva modra ekipa, je nekoliko pokvarila novica, da je eden njihovih najboljših tekmovalcev Luka Burja poškodovan. Na poligonu Tobogan je namreč s kolenom močno zadel ob lestev, stanje kolena pa se je še nekoliko poslabšalo po tekmi na poligonu Zlata mrzlica.

"Stanje s kolenom je slabo, močno me boli, ne morem ga normalno pokrčiti oziroma imam velike bolečine, ko ga poskušam pokrčiti. Tudi na dotik me boli," je povedal Luka Burja, ki je sprva mislil, da bo bolečina hitro popustila, ker je šlo samo za udarec.

V modri ekipi bodo do večerne preizkušnje poskusili poškodbo Burje skriti pred nasprotno ekipo. "Če oni izvejo, da sem jaz poškodovan, bodo dali Rozi ven. To pomeni dva igralca na tekmi manj in to je že skoraj čista zmaga za rdeče," je prepričan Burja. Več v zgornjem videoposnetku.

Kako se bo odvila prva tekma za obstoj, boste izvedeli v nocojšnji oddaji Exatlon.

