Jadran nepričakovano slavil na prvi tekmi za obstoj #video

Pri Triglavu so se pred prvo tekmo za obstoj ubadali s tem, kako naj čim bolje izkoristijo bonus. Izbrati so morali namreč nekoga, ki bo iz modre ekipe izločen iz prve tekme za obstoj in dogajanje opazoval s klopi.

Na ceremoniji so se člani Triglava odločili, da za čas celotne tekme na poligonu Pekel izločijo Karolino. Karolina in ostali sotekmovalci so bili nad izborom presenečeni. Prva tekma za obstoj se je pričela kar brez treh tekmovalcev: Burje in Jana, ki sta bila poškodovana, ter Karoline, ki je bila izločena.

Tekma se je začela z vodstvom Triglava. Naslednji dve točki sta šli vseeno modrim, ampak je Triglav hitro izenačil na 2:2. Potem so v ekipi Jadran pohodili plin. V naslednjih petih dvobojih so osvojili kar štiri točke in povedli s 6.3. Kot da bonus rdečih ne bi imel nobenega vpliva. Razlika treh točk je ostala zacementirana vse do konca tekme. Obe ekipi sta izmenoma osvajali po točko in na koncu so slavili Jadranci z 10:7.

Videti je bilo, da so pri rdečih imeli slab dan praktično vsi, razen Line, ki je osvojila tri, in Jane, ki jim je priborila dve točki. Pri Jadranu je bil junak dneva Marko. Obročke je izjemno metal in na koncu kot prvi letos osvojil štiri zmage v rednih tekmah. Njegov prispevek je močno pripomogel, da Jadran v Peklu še naprej ostaja nepremagan. Kaj so povedali člani modre ekipe po nepričakovani zmagi, si poglejte v zgornjem videu.

Pri Triglavu je bilo vzdušje razumljivo poklapano. V izločitveni dvoboj bosta znova morala dva njihova člana. Ta teden sta bila statistično najslabša Jana in Mare. S kom se bosta pomerila, bo jasno po naslednji preizkušnji - drugi tekmi za obstoj.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.