Poglejte, kako je Pina ganila Tea do solz #video

Na poligonu Zlata mrzlica je tekmovalce tokrat čakala tekma za prednost in za motivacijo. Presenetljivo suvereno je slavila ekipa Triglav, ki si je priigrala veliko prednost na naslednji tekmi za obstoj, za dodatno motivacijo pa so si ogledali še videosporočila svojih najbližjih. Večer se je zato končal precej čustveno.

Da tokratna prednost za zmagovalno ekipo ne bo kar tako, je že na začetku namignil voditelj Jure Košir, ko je vnaprej razkril enega od treh mogočih bonusov: prepoved igranja za enega od nasprotnikov za vso tekmo.

Tokrat so si prvo točko priigrali v ekipi Jadran. A dobre obete sta jim hitro pokvarila naslednja dva nastopa, ki so jih dobili rdeči. 2:1 za Triglav. Naslednje tri dvoboje so dvakrat slavili pri Jadranu, enkrat pa pri Triglavu. Izenačenje pri 3:3 je kazalo na še eno uravnoteženo tekmo. Takšno, kot smo jih vajeni zadnje dni.

Potem pa presenečenje. Kot da bi pri modrih nekdo pritisnil gumb za izklop. Nenadoma niso več zmogli premagovati rdečih nasprotnikov. Triglavani so medtem nizali točko za točko, skupaj kar sedem zaporednih zmag. Tekma za bonus je bila njihova, z rezultatom 10:3.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Pri rdečih se je najbolje odrezal Mare, ki je dosegel kar tri zmage. Pri dekletih je bila odlična tudi Jana, ki je k zmagi prispevala dve točki. Pri modrih pa tokrat ni bilo razlogov za trepljanje po ramenih. Po eno točko so dosegli le Karolina, Rozi in Burja.

Veselega dne za triglavane še ni bilo konec. Na ceremoniji so imeli srečno roko tudi pri izbiri zvezde. Na jutrišnji tekmi za obstoj bodo lahko pri ekipi Jadran izločili tekmovalca po svoji izbiri. Za vso tekmo.

Po tekmi so pri Jadranu premlevali, kaj je šlo narobe, in bili z mislimi že na naslednji tekmi, ko nekdo izmed njih ne bo smel igrati. Triglavani pa se še niso odločili, komu bi prepovedali nastopati. Ekipa rdečih se je nato raje posvetila dodatni nagradi, in sicer videosporočilom domačih. Solz in smeha ni manjkalo, zagotovo pa je ta dodatna motivacija le še okrepila zdesetkano ekipo Triglav.

V videu Tea Čeha se je pojavila tudi nekdanja exatlonovka Pina Umek, ki je svojemu izbrancu pokazala, kako zelo ga pogreša. V času, ko Tea ni, ima vedno ob sebi njegovo silhueto v naravni velikosti. Pina je Tea z videosporočilom ganila do solz. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.