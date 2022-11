Na Planetu prenos tekem svetovnega prvenstva v Katarju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu bodo konec novembra prenosi izbranih tekem svetovnega prvenstva v nogometu 2022, ki bo v Katarju. Ogledali si bomo lahko tudi polfinale in finale svetovnega prvenstva.

Planet TV te dni praznuje 10. obletnico oddajanja in medtem ko je začetke televizije zaznamoval prenos tekem Lige prvakov, bomo lahko ob 10. obletnici na Planetu spremljali prenos tekem svetovnega prvenstva v nogometu 2022, ki bo v Katarju. Svetovno prvenstvo bo med 20. novembrom in 18. decembrom. "Ekskluzivno bomo predvajali osem tekem, skupaj z nacionalno televizijo pa še polfinale in finale svetovnega prvenstva," je povedal generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev.

Na Planetu bomo tako prenašali osem tekem skupinskega dela, ki bodo na sporedu med 23. novembrom in 2. decembrom ob 16. in 20. uri. Polfinale bo na Planetu 13. in 14. decembra, finale pa 18. decembra. Prenose tekem bo spremljala tudi posebna komentatorska oddaja.

