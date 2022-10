Jutro na Planetu in Planet 18 z novima voditeljema

V oddaji Jutro na Planetu bo v naslednjem tednu prišlo do spremembe, saj se je od jutranje oddaje poslovil Taiji Tokuhisa. Namesto njega se bo Suzani Kozel v studiu pridružil Igor Krmelj, ki ga gledalci in gledalke Planeta že dobro poznajo. "Veselim se novih izzivov, novih sodelavcev – kar pa ne pomeni, da starih ne bom pogrešal," pravi Igor, ki smo ga bili zadnja leta navajeni v vlogi voditelja informativne oddaje. "Razlika med oddajama je velika," priznava. "Med drugim Jutro na Planetu traja dve uri, v katerih se zvrsti veliko gostov in na vsakega moraš biti maksimalno pripravljen," dodaja in poudari, da se gostov in njihovih energij nadvse veseli.

Vodenje bo prevzel ob "izkušeni jutranjki" Suzani Kozel, medtem ko ob petkih gledalce na Planetu pozdravi Manja Stević. "Lahko rečem, da sva s Suzano stara televizijska mačka in tako tudi gledava drug drugega," pravi Igor in verjame, da mu bo lahko sovoditeljica postregla tudi s kakšnim nasvetom: "Menim, da bom moral imeti še kar nekaj časa odprte oči in našpičena ušesa, da bom ujel vsak nasvet. Pa naj bo podan kot kritika ali pa pohvala – in to od celotne ekipe, ki ustvarja to oddajo že več kot eno leto."

Oddaja Jutro na Planetu nam od ponedeljka do sobote ob 8. uri predstavlja vedno zanimive sogovornike ter navdihujoče, pa tudi pretresljive osebne zgodbe, izbrska zanimive informacije s področja zdravja in dobrega počutja, poskrbi tudi za jutranjo telovadbo in vklope s terena ter nas spoznava s poučnimi in aktualnimi vsebinami. Med stalnimi rubrikami je tudi bralni kotiček za najmlajše, ki nas navdušuje ob četrtkih, medtem ko ob petkih ne gre zamuditi kuharske rubrike z vrhunskimi slovenskimi kuharji, ki pripravijo jedi, katerih sestavine ne presegajo vrednosti petih evrov.

Miran Tišič bo novi voditelj informativne oddaje Planet 18

Zaradi selitve Igorja Krmelja v jutranjo oddajo bo prišlo do spremembe tudi v informativni oddaji Planet 18. V vlogi voditelja bomo odslej poleg Katarine Braniselj spremljali izkušenega televizijskega voditelja in novinarja Mirana Tišiča, ki je trenutno v vlogi urednika te oddaje. "V vlogo voditelja informativne oddaje se podajam prvič. Nov izziv sem se odločil sprejeti zato, ker se zavedam, da sem kot novinar oziroma urednik in predvsem kot človek dozorel."

Čeprav ga gledalci poznajo bolj kot športnega novinarja in voditelja, pove, da so ga od nekdaj zelo zanimale tudi številne druge teme. "Politiko sem vedno spremljal, še v gimnaziji. Sprva seveda naivno, danes pa so mi stvari kristalno jasne. Se že veselim gostov v studiu, ki prihajajo iz politike," priznava in doda, da se ga zelo dotaknejo tudi težke socialne teme.

Mirana Tišiča bodo gledalci kot voditelja informativne oddaje Planet 18 prvič lahko videli v ponedeljek, 31. oktobra, Igorja Krmelja kot voditelja v oddaji Jutro na Planetu pa 2. novembra.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri. Osrednja informativna oddaja Planet, ki prinaša celovit pregled in analizo dnevnega dogajanja, novice iz sveta športa ter vremensko napoved, pa je na sporedu vsak dan ob 18. uri.

