Škofjeloško območje vas vabi k preseganju lastnih meja

Vsak četrtek si na Planetu lahko ob 18.30 ogledate oddajo Planet na obisku. V njej Eva Cimbola raziskuje skrite kotičke naše Slovenije in tako nabira ideje za večdnevni aktivni oddih. Tokrat se bo podala na Škofjeloško območje, ki vas z navdihom ustvarjalnosti, gibanjem v naravi in okušanjem kulinaričnih posebnosti vabi k preseganju lastnih meja

Sredi Slovenije lahko na škofjeloškem območju, kjer se Alpe že nagibajo proti morju, raziskujete tisočletne slike kulture, umetnosti, narave. Prepletajte stoletja in skujte doživetja. Železniki so središče čipkarstva in kovaštva v Selški dolini.

V Žireh lahko obujete čevlje za nova odkritja. Osvajajte planine in ujemite spomine v Gorenji vasi – Poljanah in Poljanski dolini, deželi velike ljubezni pod Blegošem. Škofjo Loko, zgodovinsko mesto tradicije in ustvarjalnosti v bližini Ljubljane, pa je odlično izhodišče za odkrivanje Julijskih Alp.

Foto: www.slovenia.info/sl

Škofja Loka je mistično srednjeveško mesto Unescove žive dediščine. Skupaj s Selško in Poljansko dolino je slikovito srednjeveško prizorišče Škofjeloškega pasijona, rokopisa iz leta 1721, ki je najstarejše v celoti ohranjeno slovensko dramsko besedilo, opremljeno z režijskimi opombami. Ena Loka, dve dolini, tri pogorja ponujajo neskončno zgodb o ustvarjalnosti vseh vrst: od umetniške in rokodelske do gastronomske.

V sliki vsak vidi nekaj drugega. Staro mestno jedro Škofje Loke je kot živa slika. Iz pozabljenega in današnjega časa. Na srednjeveških ulicah je toliko dobrih zgodb, romantičnih pogledov in rokodelskih skrivnosti, da bodo vtisi ostali še lep čas.

Tradicija rokodelstva je namreč na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem dolga in bogata … Rokodelstvo je bilo od nekdaj razvito tako na podeželju kot v mestih, kjer so večinoma živeli trgovci in obrtniki. Od srede 15. stoletja je škofjeloško območje na gospodarskem, kulturnem in socialnem področju življenja močno zaznamovalo cehovstvo. Rokodelstvo in obrt sta pripomogla k temu, da je Škofja Loka že v srednjem veku postala upravno in obrtniško-trgovsko središče vsega loškega ozemlja, hkrati pa eno od najrazvitejših mest v slovenskem prostoru.

Danes vez med bogato rokodelsko preteklostjo in ustvarjalno sedanjostjo predstavlja Rokodelski center DUO Škofja Loka, ki ga bo na začetku oddaje Planet na obisku obiskala tudi Eva Cimbola. Njegovo poslanstvo so predvsem ohranjanje bogate rokodelske tradicije na Gorenjskem, prenos rokodelskih znanj in njihova nadgradnja, pisana na kožo sodobnemu načinu življenja.

Raznorazne naravne izdelke visoke kakovosti s škofjeloških hribov pa združuje uveljavljena blagovna znamka Babica & Dedek. Ta označuje kontrolirano poreklo izdelkov z območja občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Njihov namen je povečati prepoznavnost visokokakovostnih, naravnih izdelkov s škofjeloškega območja in posredno promovirati to območje.

Povezuje 50 ponudnikov s tega območja, ki v okviru svojih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, osebnega dopolnilnega dela in drugih pravnih oblik na tradicionalen ali ekološki način ob uporabi lokalnih surovin izdelujejo najrazličnejše izdelke. V blagovno znamko je trenutno vključenih skupno 518 izdelkov.

Kip Ivana Tavčarja Foto: Sašo Kočevar

Pot bo Evo nato vodila do Tavčarjevega dvorca na Visokem. Kmečki dvorec iz 17. stoletja leži v objemu okoliških gričev in gozdov nedaleč od Poljanske Sore. V njem si je mogoče ogledati stalno razstavo 'Visoška domačija pripoveduje', spomenik in grobnico pisatelja Ivana Tavčarja. Znotraj dvorca deluje tudi lično opremljena kavarna z letnim vrtom. Na voljo pa vam je tudi pestra ponudba domačih produktov.

Škofjeloško območje pa skriva tudi druge znamenitosti. Ena od teh je plavž v Železnikih, ki je obenem tudi prvi slovenski zaščiten tehniški spomenik ter edinstven te vrste v Evropi. Poleg tega lahko v Železnikih obiščete tudi muzej, ki stoji v neposredni bližini plavža in ohranja bogato železarsko tradicijo in bogato dediščino klekljane čipke.

Plavž v Železnikih Foto: Sašo Kočevar

V Žireh lahko obiščete staro šolo z muzejem, ki razkriva skrivnosti žirovske dediščine, deluje pa se v prenovljenem kmečkem dvorcu iz 17. stoletja. V Škofji Loki pa vas na obisk vabita grad, ki gosti zanimive zbirke Loškega muzeja, in pa Kamniti ali Kapucinski most, ki velja za enega od najstarejših spomenikov te vrste v srednji Evropi.

Škofja Loka in okoliško hribovje sta tako pravi kraj za ustvarjanje izjemnih spominov. Mestece z razgibanim okolišem je tako blizu Ljubljane, a obenem se zdi, da je še vedno tako daleč. S svojo izjemno kuliso kulturne dediščine je namreč ujeto v srednjeveški duh, pisane stavbe pa v mnogotere zgodbe. Mestece je le odskočna deska za iskanje pravih kotičkov, starih običajev, dobrosrčnih ljudi in kulinaričnih doživetij v Škofjeloškem hribovju. Prav posebno dimenzijo doživljanja zgodb in trenutkov odmaknjenih vasi ter šumečih gozdov pa pomeni kolesarjenje po razgibani pokrajini. Škofjeloško namreč ponuja veliko možnosti tako za ljubitelje kulturnega turizma kot za "outdoor" navdušence.

Jesenski razgledi z Blegoša Foto: Sašo Kočevar

Kulinarično razvajanje v prijetnih restavracijah in na turističnih kmetijah nedaleč od mesta, v prijetnem podeželskem okolju, pa je med tistimi stvarmi, ki številne obiskovalce škofjeloškega območja premamijo, da se v kraje ob Selški in Poljanski Sori radi vračajo. Raznovrstna izbira jedi tradicionalne kuhinje iz naravno pridelanih sestavin bo očarala še tako zahtevnega gosta in prijetna doživetja bodo postala popolna šele, ko boste okusili katero izmed številnih dobrot lokalne kuhinje.

To bo v zadnjem delu oddaje izkusila tudi Eva, saj bo obiskala Gostišče Tolc v vasi Sorica, rojstnem kraju enega od največjih slovenskih slikarjev Ivana Groharja. Imajo štiri tematsko različne prostore. Dobro založeno vinsko klet, prostor s kaminom za romantično večerjo, glavni gostilniški prostor s šankom in prostor, namenjen izobraževanjem ter sprostitvi ob igri biljarda. Poleti vam postrežejo tudi na terasi ali na dobro skritem vrtu. Trudijo se, da za vas kuhajo iz sestavin, ki jih pridelajo na lastni kmetiji ali pa jih kupijo od lokalnih dobaviteljev. "Sorško domače malo drugače."

Na področju kulinarike pa pripravljajo tudi kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, ki bo od 6. 1. do 31. 1. 2023. Prvi je na Škofjeloškem območju bil že v začetku letošnjega leta in kljub omejitvam, ki so takrat še veljale, požel številne pozitivne odzive in navdušenje vseh sodelujočih in obiskovalcev. To jim je dalo zagon, da v začetku leta 2023 kulinarični dogodek v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Škofja Loka ponovijo ter še izboljšajo.

Festival združuje gostilne in turistične kmetije, ki so se zavezale k skupni zgodbi sodelovanja in povezovanja, a ne le med seboj, temveč tudi z lokalnimi dobavitelji surovin, ter k izboljšanju prepoznavnosti tradicionalne lokalne kulinarike, postrežene na sodoben način.

Več informacij o škofjeloškem območju na destinacijski spletni strani je le klik stran: www.visitskofjaloka.si.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje.

