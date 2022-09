Vabljeni v Goriška brda – deželo opojnih trenutkov

Na Planetu si lahko vsak četrtek ob 18.30 ogledate oddajo Planet na obisku. V njej Eva Cimbola za vas raziskuje najlepše predele Slovenije in nabira ideje za večdnevni aktivni oddih. Tokrat bo obiskala pravljično pokrajino, ugnezdeno na pol poti med Alpami in Jadranom, z obiljem lepot, zanimivosti in doživetij. Vse to in še več so Goriška brda.

Goriška Brda so sončna vinorodna pokrajina med Alpami in Sredozemljem, ki slovijo kot dežela opojnih trenutkov. Te lahko doživite ob okušanju slovitih vin in briške gastronomije, na tradicionalnih praznikih in med raziskovanjem romantičnih vasic med vinogradi, oljčnimi nasadi in sadovnjaki.

Sončna vinorodna pokrajina med Alpami in Sredozemljem. Foto: www.slovenia.info/sl

Ležijo na skrajnem zahodu Slovenije in se spogledujejo z Italijo, tu pa se je tradicionalna podoba življenja ohranila mnogo dlje kot drugod. Kulturno dediščino Brd oblikujejo kultivirana krajina, tipična arhitektura strnjenih vasi, gradov in cerkva ter etnološke zanimivosti.

Če ste popotnik, ki rad raziskuje okolico, spoznava zgodovino kraja in išče navdih v umetnosti, vas Brda gotovo ne bodo razočarala. Tudi če prisegate na športno aktiven oddih, imate tukaj številne možnosti – pohodniške in kolesarske poti, speljane med vinogradi, sadovnjaki in celo polji sivke.

Goriška Brda. Foto: www.slovenia.info/sl

Prav med vinograde pa se bo v oddaji Planet na obisku odpravila tudi Eva Cimbola, ki se bo z džipom podala na doživetje vinski safari. Levov, zeber in žiraf na tem safariju sicer ne bo videla, se bo pa z lokalnimi prebivalci popeljala po prostranih terasastih vinogradih, kjer lahko gostje v objemu trt in vinogradov okušajo domače pripravljene lokalne dobrote, medtem pa se opravi tudi postanek pri prijateljih, briških vinarjih, kjer lahko iz prve roke izvedo, kaj je skrivnost čarobnih okusov briškega vrhunskega vina. Ta slovi daleč naokoli, najbolj razširjena pa je avtohtona sorta rebula, ki se lesketa v sončnih zlatorumenih odtenkih.

Goriška brda se ponašajo tudi z zakladnico znamenitosti. Mednje sodi razgledni stolp Gonjače, ki meri v višino 23 metrov, do samega vrha pa je treba prehoditi le 144 stopnic. Ob njem se nahaja tudi spomenik, ki je posvečen 315 žrtvam druge svetovne vojne na desnem bregu Soče. Gre za delo akademskega slikarja in kiparja Janeza Boljke. Verze, ki so vtisnjeni na bronasti plošči, je zapisal pisatelj France Bevk.

Pogled z vrha razgledne stolpa Gonjače. Foto: www.slovenia.info/sl

Znamenitost iz obdobja renesanse pa predstavlja Vila Vipolže, ki jo bo v oddaji Planet na obisku obiskala tudi Eva Cimbola. Vila Vipolže je stičišče bogate zgodovine in romantike, prizorišče raznovrstnih dogodkov ter domovanje miru v objemu izjemnih naravnih lepot, ki jo obdajajo. Poleg tega je izjemno prizorišče za promocijske aktivnosti, izobraževanja, srečanja, kongrese in teambuildinge, ki pustijo nepozaben pečat. Na tej edinstveni romantični lokaciji pa je mogoče s poroko tudi na pravljični način začeti skupno pot.

Tretja znamenitost se nahaja v samem središču Brd. Dobrovo, ki je obenem tudi sedež občine, v neposredni bližini skriva grad Dobrovo, renesančni dvorec, ki je začel nastajati že okoli leta 1600. V njem si lahko ogledate stalno zbirko grafičnih del svetovno znanega slikarja Zorana Mušiča in druge občasne muzejske zbirke, pa tudi različne prireditve v Viteški dvorani ali na grajskem dvorišču.

Renesančni dvorec Dobrovo se skriva v samem središču Brd. Foto: www.slovenia.info/sl

Šmartno pa je tudi ena od znamenitosti, ki jo lahko obiščete v Goriških brdih. Utrjena srednjeveška vasica v geografsko srce Brd privablja mnoge navdušene obiskovalce, saj je tako romantična in slikovita, da velja za enega najlepših kulturnih spomenikov v Sloveniji.

Z obzidja se odpira razgled na valovito pokrajino in vrh Sabotin, od koder je v jasnem vremenu v enem pogledu mogoče hkrati občudovati najvišje slovenske gore nad smaragdno dolino Soče in Jadransko morje. Znotraj vasice pa se skriva cerkev s freskami Toneta Kralja, Briško hišo, galerijo in ponudbo domače obrti. Obiščete pa lahko tudi slikovita korita z naravnim mostom Krčnik, ki jih je izoblikoval potok Kožbanjšček.

Slikovita korita z naravnim mostom Krčnik. Foto: www.slovenia.info/sl

Obisk vseh znamenitosti pa nedvomno prebudi lakoto v gostu, a brez skrbi, tudi na kulinaričnem področju Goriška brda ponujajo ogromno izbire. Milo podnebje in pokrajina sta v Goriških brdih odločilno vplivala na kulinariko. Različne tradicije (slovenska, furlanska in habsburška) so se na tem koščku zemlje prepletle in tako je "briška" kuhinja nekaj posebnega. Eva Cimbola bo v oddaji Planet na obisku za konec obiskala domačijo Kabaj Morel, kjer bo pokusila izjemne dobrote, ki jih ponujajo.

Pridite in preživite to jesen v Goriških Brdih tudi vi. S kolesom ali peš se podajte med jesensko obarvane vinograde in sadovnjake, obiščite eno od mnogih vinskih kleti, uživajte v lokalni in sezonski kulinariki, obiščite srednjeveško vasico in renesančno Vilo Vipolže, povzpnite se na razgledni stolp Gonjače in uživajte v veličastnem razgledu od Alp do Jadrana.

Več informacij o vseh aktivnostih, ki jih ponujajo Goriška brda, lahko najdete na spletni strani https://brda.si/.

