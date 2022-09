Obiščite Kranj – mesto z alpskim mikom in mestnim šikom

Mesto Kranj že tisočletja leži na strateškem položaju. Postavljeno med dvema rekama na konglomeratni skali pod Alpami je bilo že v preteklosti znano kot živahno središče, kjer so se srečevala raznolika ljudstva in pozneje narodi z vsega sveta. To je tudi oblikovalo njegovo današnjo arhitekturno podobo, prometne povezave in značaj. Zato je danes Kranj glavno mesto Gorenjske in izhodišče za njeno odkrivanje.

Kranj - mesto z alpskim mikom in mestnim šikom. Foto: https://www.visitkranj.com/

V Kranju se prepletajo čudovita nasprotja, sodobno se meša s tradicijo in v urbanem okolju dihamo svež gorski zrak. 6000-letna zgodovina, bogata kulturna ter turistična ponudba prinašajo Kranju mestni pridih. Zelena okolica in gorska kulisa dodata alpski mik.

Kranj tako v neposredni bližini obdaja slikovita narava, ki prav tako ponuja števila aktivna doživetja. Šmarjetna gora, Sv. Jošt, Jamnik in Storžič vas vabijo na pohodniške izzive. Za popoln kolesarski oddih se lahko podate po Kranjski kolesarski roži in po Kolesarskih poteh pod Storžičem. Sprehajalne steze vas vodijo po zelenih obrežjih kanjona reke Kokre in Save, lahko pa uživate v aktivnostih, ki jih ponujata Mavško in Bobovško jezero.

V oddaji Planet na obisku bo Eva Cimbola najprej opravila postanek v Britofu pri Kranju, obiskala bo nov adrenalinski park Plezarna. Aktivni center Plezarna rekreativnim in profesionalnim plezalcem ponuja kakovostno preživljanje prostega časa. Ponujajo vam samostojno plezanje, vodene in individualne plezalne vadbe. Plezarna se lahko pohvali s tem, da je prijazna do družin, saj ponuja aktivnosti tako za odrasle kot tudi za otroke.

Cesta jo bo nato vodila v središče Kranja, ki ponuja posebna butična mestna doživetja tako nad mestom kot pod njim. Pod mestom Kranj, ki sicer stoji na 30 metrov visoki skali, se namreč vijejo Rovi pod starim Kranjem, ki obsegajo kar 1.300 metrov skrivnih rovov, v katerih je 15 digitaliziranih točk, ki vam tako na sodoben način odkrivajo časovni trak najpomembnejših obdobij mesta s 6000-letno zgodovino in razkrivajo zgodbo kranjske skale.

Nad temi podzemnimi rovi pa se bo Eva iz mestnega središča odpravila do cerkve Sv. Kancijana, ki s svojo mogočno in v prostor strateško umeščeno pojavo pomeni najprepoznavnejšo zgradbo v mestni veduti. V njej se bo po 163 stopnicah povzpela do vrha 60 metrov visokega Zvonika kranjske cerkve in s tem do najlepšega razgleda na prestolnico slovenskih Alp.

Zvonik cerkve Sv. Kancijana Foto: https://www.visitkranj.com/

Tudi staro mestno jedro Kranja velja za eno od najbolj očarljivih v Sloveniji. Na vsakem koraku se čuti naklonjenost do kulture in tradicije. V bogati zgodovini so svoj pečat v mestu pustile številne zanimive osebnosti, med njimi tudi največji slovenski poet France Prešeren, čigar hišo si lahko ogledajo obiskovalci. Prav tako lahko obiščete hišo Simona Jenka in pa kabinet Janeza Puharja.

Kabinet Janeza Puharja Foto: https://www.visitkranj.com/

Janez Puhar je bil izumitelj in mojster prenekaterih znanj, ki je v Kranju živel v sredini 19. stoletja Svoj poklic kaplana je združeval z inovatorstvom in svoje znanje usmeril v takrat povsem novo tehniko zapisovanja podob s svetlobo. Tako se je leta 1842 zapisal v zgodovino kot izumitelj fotografije na steklo.

Kabinet opisuje Puharjevo življenje in postopek fotografiranja na steklo. Gre za sobo gibljivih slik in iluzij, fotografski atelje 19. stoletja, kjer se lahko oblečete v nošo tistega časa in domov odnesete fotografski portret svoje družine na steklu. Vse to je v oddaji Planet na obisku izkusila tudi Eva Cimbola, ki pa je ugotovila, da kabinet ponuja tudi sobo pobega, iz katere pa ni glavni namen pobegniti, ampak se še kaj novega naučiti.

Več informacij o vseh aktivnostih, ki jih ponuja Kranj, pa lahko najdete na spletni strani https://www.visitkranj.com/.

Oddaje nastajajo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

