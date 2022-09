Dobrna - najstarejše slovenske toplice

V osrčju zelenih gozdov pod Paškim Kozjakom, 20 km severno od Celja, leži Dobrna, izjemna zaradi zdravilne vode, ki so jo poznali že Kelti in Rimljani. Dobrnske toplice so bile prvič omenjene leta 1403; tako so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče. Brez njega ne bi bilo Dobrne na zemljevidu sodobnih turističnih destinacij.

Odmaknjena od industrije, mestnega hrupa in prometa, z milim podnebjem je Dobrna od nekdaj priznano zdravilišče za zdravljenje ginekoloških obolenj in neplodnosti. Danes je program širši in učinkovit tudi na področjih zdravljenja poškodb, revmatičnih in nevroloških obolenj, rehabilitacije ter športne medicine.

Dobrna je odlična ideja za večdnevni aktivni oddih. Foto: www.slovenia.info/sl Terme Dobrna, ki jih bo Eva Cimbola obiskala tudi v nocojšnji oddaji Planet na obisku, so sodobno in dinamično zdraviliškoturistično središče, ki ponuja namestitev v hotelu Vita, kjer je večina terapevtskih storitev, v reprezentančni vili Higiea s poročno dvorano ter v hotelu Park, primernem za obiskovalce, ki radi sami oblikujejo svoj dnevni ritem. Za najzahtevnejše goste sta na voljo še Botique Hotel za tiste, ki želijo mir in zasebnost, ter Spa Suite za popolno SPA doživetje za razvajanje telesa in duha, ki ga ponuja vsaka od enot.

Najstarejši topliški objekt, Zdraviliški dom iz leta 1624, o čemer priča še iz tistih časov vzidana napisna plošča, vsebuje srce toplic – termalni vrelec. V letošnjem letu pa pitje termalne vode omogoča novo postavljen pitnik na glavni promenadi zdraviliškega parka, ki je prav tako ena od znamenitosti, ki bo podrobneje predstavljena tudi v oddaji Planet na obisku.

Zdraviliški dom vsebuje srce toplic – termalni vrelec. Foto: Gregor Katič in arhiv ZTŠK Dobrna

V zadnjem obdobju imamo na Dobrni tudi vedno več ponudnikov zasebnih namestitvenih zmogljivosti, kjer radi dopustujejo tisti turisti, ki želijo še bolj pristno začutiti domačnost naše zelene Dobrne.

Dobrna je sicer privlačna tudi za tiste, ki ne potrebujejo medicinsko-terapevtskih programov, radi pa aktivno preživljajo svoj prosti čas. Na voljo so bazen, center dobrega počutja, Kneippov program, masažno-lepotni center … Veliko ponuja tudi naravno okolje. Dobrna je bila med prvimi zdraviliškimi kraji, ki so imeli svoj park. Je dragocen biser nenadomestljive naravne dediščine. Navdušuje nas s cvetličnimi nasadi, poleti pa z naravno svežino; vzorno označena drevesa ponujajo bogata botanična doživetja. Okoli leta 1820 je bila zasajena kostanjeva aleja, ki povezuje Zdraviliški dom z naseljem Dobrna, nad katerim na vzpetini stoji baročna cerkev Marije Vnebovzete.

Park je dragocen biser nenadomestljive naravne dediščine. Foto: Gregor Katič in arhiv ZTŠK Dobrna Vas Dobrna je občinsko središče za deset zaselkov, skozi katere vodijo lepo označene Poti Dobrne (Sprehajalna pot ob potoku Dobrnica, Gozdna učna pot, Anina pot, Loška pot s še delujočim Vovkovim mlinom na vodno kolo …), kjer domači zanesenjaki skrbijo za kulturno dediščino. Posebne pozornosti je vredna več kot 300 let stara domačija Šumej v Brdcah nad Dobrno, na Anini poti, z ohranjeno prvotno zasnovo s črno kuhinjo z vonjem po dimu in prepredeno s pajčevino minljivosti časa.

Pod vznožje Paškega Kozjaka se zajeda soteska Hudičev graben, na njenem začetku pa je v živo skalo vklesana jama Ledenica; nekoč namenjena za skladiščenje ledu pivovarne Gutenek, danes pa občasno prekrasen naravni ambient za koncerte vokalnih skupin.

Na Dobrni najdete pet označenih kolesarskih poti različnih dolžin in težavnostnih stopenj. Najzahtevnejše popeljejo na planjave Paškega Kozjaka; ena od najlepših, dolina Daje, z raznolikim rastlinstvom razveseli oko, nahrani dušo in ponuja zdravilne zeli za dobro počutje.V vse to je usmerjena tudi kulinarična ponudba Term Dobrna in lokalnih turističnih ponudnikov. Predlagamo, da se o vsej ponudbi prepričate sami, tako kot bo to storila Eva Cimbola v oddaji Planet na obisku, saj bo obiskala Steak & Burger Dobrna, ki se lahko pohvali z nenavadno lokacijo in odlično ponudbo.

Zgoraj pa je naštetih le nekaj razlogov, da vas povabimo na Dobrno, ki slovi kot kraj, kjer je dobro počutje doma že stoletja. Lepo vabljeni, da se o tem prepričate tudi sami!

