Odkrijte zimsko pravljico v Cerknem

Na Planetu se vsak četrtek ob 18.30 z rubriko Planet na obisku potepamo po Sloveniji. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in pridobiva ideje za aktiven večdnevni oddih. Tokrat bomo obiskali Cerkno.

Svojevrstna pokrajina, svet davnih spominov, prvobitna in neokrnjena narava, zgodovinski ter kulturni spomeniki, čudoviti kraji, raznolika kulinarična ponudba in prijazni ljudje – to je Cerkljansko, ki tudi pozimi obiskovalce vabi z bogato ponudbo.

Ko Cerkljansko prekrije beli plašč, se začne pravo zimsko veselje. Odlično urejene proge, najsodobnejše in najvarnejše naprave, kakovostna ponudba drugih storitev na čelu z Alpsko perlo na vrhu Smučarskega centra Cerkno zagotavljajo nepozabno zimsko doživetje. Smučarski center Cerkno je z 18 kilometri urejenih prog na prisojni strani Julijskih Alp nosilec naziva Naj smučišče v Sloveniji.

Ljubitelje aktivnih počitnic bo vsekakor razveselil pogled na zabavne izzive znotraj adrenalinskega parka Cerkno, kjer vam po žilah steče adrenalin, naježi se vam koža in usta se vam razlezejo v širok nasmeh, poln pričakovanja. Dogodivščina, ki se je veseli celotna družina.

Po aktivnem dnevu se lahko sprostite savnah in bazenih Term Cerkno. V Cerknem so v sklopu Hotela Cerkno edine slovenske terme v zavetju Julijskih Alp, ki po velikosti spadajo med manjše terme. Cerkno leži ob znameniti idrijski prelomnici, skozi katero naj bi, po meritvah sodeč, prodirale močne zdravilne energije. Te energije so ljudje poznali že v pradavnini in se z njimi tudi zdravili. Vodo črpajo iz dva tisoč metrov globoke vrtine v neposredni bližini hotelskega kompleksa.

V oddaji Planet na obisku nas čaka tudi prava gastronomska izkušnja, po katero se bomo odpravili v Zakojco. Na začetku vasi stoji kmetija Tušarjevih, ki se ji po domače pravi Pri Flandru. Kmetijo obdelujejo sonaravno, zato ne manjka domače hrane, kot so sokovi, zelenjava, krompir ter mesni izdelki, pršut, želodec, salame, zaseka, ter domač kruh in druge dobrote iz Marijine kuhinje. Za družine z otroki imajo poleg domačih živali tudi konje, primerne za jahanje in vožnjo z zapravljivčkom.

V Zakojci je tudi Bevkova domačija, ki stoji v spodnjem delu vasi Zakojca. V domačiji je pisatelj preživljal otroštvo in zgodnjo mladost. Za obiskovalce je bila svečano odprta leta 1990, ob stoti obletnici pisateljevega rojstva, ko sta bili v njej urejeni etnološka in literarnozgodovinska razstava. Prva nam predstavi značilno bivalno okolje bajtarske domačije na začetku 20. stoletja na Cerkljanskem, druga nam prek knjig, fotografij in predmetov osvetli pisateljevo življenjsko pot.

Cerkljansko se lahko pohvali tudi z bogato kulturno dediščino. V prostorih društva Laufarije Cerkno lahko spoznate eno najprepoznavnejših tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji. Močan element lokalne identitete občine in njenih prebivalcev so laufarji, ena najprepoznavnejših tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji. Cerkljanska laufarija je stoletja potekala po nenapisanih pravilih, ki so se z ustnim izročilom prenašala iz roda v rod. Cerkljanska Laufarija je od februarja leta 2012 vpisana v slovenski register nesnovne dediščine. Z odlokom vlade je bila leta 2014 razglašena za nesnovno dediščino državnega pomena.

Zgodovino kraja lahko bolje spoznate tudi v Cerkljanskem muzeju. V obdobju od ustanovitve je Cerkljanski muzej zbiral dokumentarno in materialno gradivo, skrbel za ohranjanje in predstavljanje bolnice Franje, razvijal sodelovanje s šolami, spodbujal raziskovalno dejavnost, prirejal stalne in občasne razstave, uredil Bevkovo domačijo v Zakojci ter se posvečal vodstvu obiskovalcev.

Vse ljubitelje pohodov bo morda zanimal Tradicionalni zimski pohod na 1630 metrov visok Porezen. PD Cerkno ga organizira vsako leto z namenom druženja planincev iz vse Slovenije in tudi zamejstva v zimskem času. Prvi pohod je bil organiziran marca leta 1976 v spomin na bitko na Poreznu 24. marca 1945 in je do danes prerasel v enega najbolj množičnih prireditev v naših gorah. Letošnji pohod bo 24. marca.

Več o Cerknem najdete tudi na spletni strani www.visitcerkno.si.

Oddaje nastajajo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačen načrtovalnik poti, top doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

