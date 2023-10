V tokratni oddaji bomo Ljubljano spoznali nekoliko drugače

V glavnem mestu Slovenije se ljudje srečujejo, študirajo, sklepajo posle ali živijo. 50.000 študentov ji daje mladosten utrip, bogata ponudba kulturnih in športnih dogodkov ter množice doživetij pa je zagotovilo, da vam tu preprosto ne more biti dolgčas.

Foto: www.slovenia.info/sl

V tokratni oddaji se bo Eva Cimbola najprej odpravila po novi kolesarski poti. "Od brvi do brvi" po Medvodah. Je nezahtevna krožna pot, primerna za treking in gorska kolesa, ni pa prezahtevna niti za mlajše otroke. Pot se prične in konča na Tržnici Medvode ter nas vodi skozi več medvoških naselij, zavije pa tudi v sosednjo občino Ljubljana. Pelje nas čez tri kolesarske brvi v Medvodah; čez Sniško brv, pokrito leseno brv v Vikrčah in najnovejšo brv na kolesarski povezavi Medvode – Pirniče – Vikrče. Traso poti si lahko podrobneje ogledate tukaj.

Foto: Planet TV

Po kolesarjenju vam pokažemo še eno izletniško točko, kjer boste lahko kaj dobrega pojedli hkrati pa vas čaka lepa narava, ki nudi številne možnosti za sprehode. Ker je tam tudi gostilna Belšak na Slavkovem domu, bomo pokukali tudi v kuhinjo. Gostilna se lahko pohvali z znakom Ljubljanska kakovost – LQ, ki meščanom, domačim in tujim obiskovalcem podaja strokovno utemeljeno informacijo o tem, kdo so najboljši ponudniki v mestu. Pri tem se ne naslanja zgolj na kriterije kakovosti za gostinstvo, temveč izpostavlja ponudnike, ki udejanjajo trajnostno zgodbo destinacije Ljubljana in to počnejo na kakovosten način.

Foto: Planet TV

Ste vedeli, da ima Ljubjana tudi računalniški muzej? V oddaji Planet na obisku ga boste lahko pobližje spoznali. V tem muzeju se lahko podate na pot odkrivanja prvih računalnikov, računalniških igric, prve podobe svetovnega spleta in drugih nenavadnih postavitev, ki so se takrat zdele izjemno visoko tehnološke.

Foto: Planet TV

Podali se bomo na pot po največji galeriji v mestu – ljubljanskih ulicah

V Ljubljani obiskovalce vedno očara tudi center mesta. Tam lahko obiščete muzeje, galerije, razstave pa tudi trgovine in prijetne lokalov ob Ljubljanici. V oddaji bomo preverili živahen utrip mesta, nato pa se bomo podali še do Šiške, kjer lahko opazujete prav posebne umetnine. Tukaj se je poleti odvijal Street Art Festival, prvi festival ulične umetnosti v Sloveniji, ki od leta 2019 povezuje ulično, umetniško in akademsko sceno ter na edinstven način promovira eno izmed najpomembnejših sodobnih umetniških gibanj 21. stoletja.

Foto: Andrej Tarfila (Turizem Ljubljana)

Po šišenskem kvartu boste iskali ulične stvaritve izpod prstov domače grafitarske scene kot tudi mednarodnih uličnih ustvarjalcev kot sta denimo Invader in Escif. Voden ogled Šiška Graffiti Tour bo na edinstven način obelodanil pisano stran Ljubljane in prikazal njeno zgodovino skozi medij grafitov in street arta.

Kaj še lahko doživite v Ljubljani?

Poleg zanimivosti, ki jih bomo predstavili v tokratni oddaji, Ljubljana ponuja še več doživetij, ki so primerne tako za posamenike kot za večje skupine in družine. Nekja vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Kreativne rokodelske delavnice omogočajo odkrivanje Ljubljane, za kakršno bi mogoče domnevali, da je ni več, a je še kako živa. Na njih spoznate edinstvene, avtentične, lokalne in trajnostne zgodbe prestolnice. Ohranjajo jih mojstri, ki jim je skupna ljubezen do tradicije in ročnega dela, ob tem pa uspešno kljubujejo množični potrošnji. Ko jih boste obiskali v njihovih delavnicah in ateljejih, se boste njihovega navdušenja nad starimi obrtmi naglo navzeli tudi sami, saj se boste na delavnicah tudi vi prelevili v rokodelce in ustvarili neizbrisen spomin na Ljubljano in doživetje. Obiščete lahko edino dežnikarico v Ljubljani, tkalko, tiskarja, edinega zlatarja in srebrokovača v Sloveniji ter lončarko. Poskrbeli bodo, da se boste ob učenju in usvajanju tradicionalnih obrti, med njimi najstarejših na Slovenskem, tudi izjemno zabavali.

Zmajčkovo nenavadno popotovanje je zabavna družinska igra v slogu sobe pobega, kjer s pomočjo ugank in rekvizitov odkrivate mestno zgodovino na nov in razburljiv način, pri tem pa pomagate zmajčku Ljubu, da obdrži svoj naziv simbola Ljubljane. Igra se odvija v ožjem mestnem jedru in je za reševanje nalog s pomočjo staršev primerna za otroke od 5 do 10 let. Otroci od 11 leta dalje lahko naloge rešujejo samostojno. Na doživetje se podate sami, opremljeni z vsemi pomembnimi pripomočki (knjižico in rekviziti), ki jih dobite na TIC-u, potek igre pa prilagajate lastnemu ritmu in željam.

Turistična kartica Ljubljane omogoča brezplačen obisk več kot 20 znamenitosti v Ljubljani in regiji, med drugim voden ogled Ljubljane, obisk Živalskega vrta Ljubljana, Term Snovik, Arboretuma Volčji Potok, Polhovega doživljajskega parka, vstop v številne muzeje v Ljubljani in regiji, izposojo koles, vožnjo z ladjico po Ljubljanici, turističnim vlakcem Urbanom, prevoze z mestnimi avtobusi in še marsikaj; na voljo pa je v treh različicah oziroma za 24, 48 in 72 ur in tudi v digitalni obliki (prek aplikacije Urbana).

Več namigov, kaj obiskati v naši prestolnici najdete tudi TUKAJ!

Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

