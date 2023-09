Obiskali bomo kraj, kjer so doma rudarstvo, čipka in žlikrofi #video

Idrija je vpisana kar na tri sezname Unesco. Dediščina živega srebra v Idriji je skupaj s španskim Almadénom priznana na svetovni ravni, saj je vpisana na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, dediščine vsega človeštva. Klekljana idrijska čipka je s skupnim vpisom enote Klekljanje čipk v Sloveniji na Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva. Zaradi izjemne geološke pestrosti je celotno območje občine Idrija vpisano v mrežo globalnih geoparkov Unesco.

Idrija je zato resnično destinacija, ki je prepletena z bogato tehniško, kulturno in naravno dediščino in jo lahko obiščete prav v vsakem letnem času ter vedno znova odkrivate njene skrite kotičke. Obdana z 80 odstotki gozda in z uspešno preobrazbo ob zaprtju rudnika živega srebra je Idrija uspešen primer regenerativnega turizma.

Eva Cimbola se bo na začetku raziskovanja Idrije v oddaji Planet na obisku podala na grad Gawerkenegg, kjer bo spoznala zgodbo Marine Melhiorce, prefrigane tihotapke, ki jo je Mestni muzej Idrija oživel po resničnem liku iz 18. stoletja. Bolje jo bo lahko spoznala skozi pravljico, digitalizirano slikanico in skozi predstavo, v kateri Marino Melhiorco upodablja Metka Pavšič.

Nato se bo Eva odpravila na posestvo Na kupčku, ki je bilo pred kratkim nominirano za najbolj inovativno kmetijo na Agrobiznisu v Gornji Radgoni in na svoji kmetiji ponuja prav poseben naravni wellness in spa, kjer postanete del narave in pozabite na vsakdanji stres. Gre za izjemno butično doživetje v osrčju neokrnjene narave vasi Čekovnik.

Tudi v tokratni oddaji se bomo ustavili pri kulinariki in zelo zanimivem poklicu. Spoznali bomo namreč osebnega someljeja Dejana Levpuščka, ki bo Evi predstavil vina z vsega sveta.

"Dobro vino gre vedno k dobri hrani. In čeprav so vina svetovna, je hrana vedno lokalna," je povedal Dejan Levpušček. Eva bo tako lahko poskusila tudi tradicionalne idrijske žlikrofe, ki so zaščiteni kot zajamčena tradicionalna posebnost. To pomeni, da so proizvedeni po tradicionalni recepturi in na tradicionalen način. Nacionalno zaščito so prejeli že v letu 2002, evropsko pa januarja leta 2010.

Idrija je tudi mesto samosvoje tehniške, kulturne in naravne dediščine. Geološko izjemno zanimiv del Slovenije je povezan v Unescov Globalni Geopark Idrija, ki vabi na aktivna doživetja v naravi, kjer lahko raziščete mrežo 22 tematskih pohodniških in kolesarskih poti, ki so raj za ljubitelje gibanja v naravi. Tam najdete tudi dinozavrove stopinje, odkrivate lepote soteske Gačnik in se podate do znamenitega Divjega jezera.

Oddajo Planet na obisku ste si lahko na Planetu ogledali vsak četrtek ob 18.30. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija.

