V oddaji Planet na obisku bomo raziskovali izolsko podeželje #video

Na Planetu se vsak četrtek ob 18.45 potepamo po Sloveniji z rubriko Planet na obisku. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih. V tokratni oddaji se bomo odmaknili od morskega vrveža in se podali v raziskovanje izolskega podeželja.

Le nekaj kilometrov iz mesta in že ste v povsem umirjenem, naravnem ambientu. Prikupna istrska vasica Korte predstavlja pravi biser izolskega podeželja. Eva Cimbola bo v tokratni oddaji Planet na obisku najprej obiskala razgledno točko "Istrska Višta", ki ponuja očarljiv pogled na vasico objeto v sproščujoče mediteransko zelenje z obilico vinogradov in oljčnih nasadov.

Stara šola Korte Foto: visitizola.com

V nadaljevanju bo ekipa obiskala tudi hotel Stara šola Korte, ki nudi nastanitev vsem, ki se radi predajo kulturnim lepotam slovenske Istre in se želijo odmakniti obalnega vrveža ter se sprostiti v čudovitem naravnem okolju. Tam ponujajo tudi izposojo koles, kar bo voditeljica izkoristila in bo raziskovanje nadaljevala s kolesom, saj Izolsko podeželje ponuja veliko kolesarskih poti tudi za manj izkušene kolesarje.

Pot jo bo pripeljala do arheološkega parka Kašler pri Kortah. Tam jo bo vodnik popeljal od sedanjosti skozi rimsko in prazgodovinsko obdobje do nekdanje akropole s pogledom na morje in soline. Ob tem bo spoznavala življenje Histrov, Rimljanov in sedanjih prebivalcev na tukajšnjem prostoru.

Arheološki park Kašler pri Kortah Foto: Dragan Zlatanovič

Tudi tokratna oddaja se bo zaključila z razvajanjem brbončic. Ekipa oddaje Planet na obisku bo obiskala gostilno Korte. Tradicionalna istrska restavracija, ki se nahaja v osrčju izolskega podeželja, vas s svežimi ter domačimi sestavinami ob spremljavi lokalnih vin popelje na pot kulinarični užitkov okušanja pristne Istre.

Gostilna Korte Foto: visitizola.com

V ponudbi najdete tradicionalne krožnike ribjih in mestnih jedi, ki so vedno pripravljeni iz sestavin lokalnih ponudnikov. Jedilnik je močno zaznamovan tudi s sezonskimi sestavinami kot so divji šparglji, tartufi, ne manjka pa niti sveže pečenega kruha v družbi lokalnega oljčnega olja.

Kaj lahko tam še doživite?

Ekipa oddaje Planet na obisku bo doživela le delček bogate ponudbe, ki jo najdete v okolici Izole. Pustolovcem po duši je namenjena tudi Pozabljena izolska skrivnost. Gre za igro na prostem, ki obiskovalca preko 11 izzivov vodi do odkrivanja izolskega mestnega jedra. Odlična priložnost za spoznavanje mesta na drugačen, zabaven in interaktiven način.

Foto: Dragan Zlatanovič

Za obiskovalce je zelo zanimiva tudi Izolana – hiša morja. To je izolski muzej, ki je stičišče izolske kulturne dediščine, kjer se prepletajo predvsem vsebine ribištva in ribje predelovalne industrije. Na ogled 35 ladijskih modelov, maketa mesta, kjer se predvaja avdio-vizualna projekcija razvoja Izole skozi glavna zgodovinska obdobja.

Izolski muzej Izolana – hiša morja Foto: Jaka Ivančič

Tudi za ljubitelje dobre je zelo dobro poskrbljeno. Vabijo vas, da obiščete Pomol okusov. Gre za kulinarični dogodek na severnem izolskem pomolu, kjer se predstavijo ponudniki hrane in pijače iz Slovenske Istre, letos pa bodo gostili tudi po eno stojnico iz drugih slovenskih regij.

Pomol okusov Foto: Dragan Zlatanovič

Če želite doživeti nekolijo drugačno kulinarično izkušnjo pa bo za vas kot nalašč gurmanska večerja z rimskimi jedmi imenovana Rimski okusi pod zvezdami. Odvija se v Arheološkem parku Simonov zaliv. Večer je dramaturško zasnovan, saj gre za pravo potovanje v čas. Večer vodi villicus in z zgodbami tistega časa obiskovalce popelje v čas nekdanjega Rima.

Rimski okusi pod zvezdami Foto: Dragan Zlatanovič

Še več idej najdete tudi na spletni strani https://www.visitizola.com/.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Oddajo Planet na obisku ste si lahko na Planetu ogledali vsak četrtek ob 18.45. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

