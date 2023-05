Planet na obisku se vrača: tokrat bomo obiskali Šaleško dolino #video

Na Planetu danes ob 18.45 nadaljujemo potepanje po Sloveniji z rubriko Planet na obisku. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih. Pot jo je tokrat vodila v Šaleško dolino, eno izmed najlepših dolin v Sloveniji, ki slovi po svoji zeleni zgodbi in trajnostnem turizmu ter si prizadeva, da postane najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji.

Da bi se sprostili, naužili narave, kaj dobrega pojedli in doživeli nekaj vznemirljivega, vam ni treba v daljne kraje. Lahko ostanete doma in raziskujete kulturno dediščino, kulinariko in doživetja Šaleške doline.

Zdaj je čas za Šaleško dolino. Dolino mesta priložnosti in mesta svetlobe. Dolino gradov, jezer, termalnih voda, industrijske dediščine, modernizma in ekološkega gibanja. Dolino, obdano s pašniki in gozdovi, planinskimi in kolesarskimi potmi, turističnimi kmetijami, razglednimi točkami in kulturno-zgodovinskimi spomeniki. Dolino, kjer lahko plezate proti soncu, se potapljate proti ugreznjenim vasem ali se z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji spustite globoko pod zemljo. Podeželje Šaleške doline vas bo očaralo s samotnimi kotički, razvajalo z okusi domačih dobrot in prepričalo z občutkom za naravo.

Foto: www.visitsaleska.si / Peter Marinšek

Šaleška dolina sledi zeleni zgodbi in strateško razvija trajnostni turizem, ki odraža trajnostni pristop in odgovornost do okolja. Velenje je pridobilo tudi znak Slovenia Green Destination Gold, s katerim smo v okviru nacionalnega programa Zelena shema slovenskega turizma nagrajeni za prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v našem okolju.

Foto: Alex Stokelj

Ponosni so, da so edina destinacija v Sloveniji, ki ponuja tri doživetja Slovenia Unique Experience

Prvo je Velenje Underground, ki je doživetje z vrhunsko gastronomsko izkušnjo v najgloblji jedilnici v Sloveniji, kjer boste stopili v časovni stroj in postali del podzemne avanture na eni od najdebelejših plasti premoga na svetu.

Foto: www.visitsaleska.si

Drugo so Skrivnosti potopljenih vasi, ki vam razkrijejo, kako je rudarstvo vplivalo na podobo tamkajšnje pokrajine in na njene prebivalce.

Foto: www.visitsaleska.si / Peter Marinšek

Tretje pa Polet v usnjarno Evrope, ki ponuja ekskluzivno doživetje Muzeja usnjarstva na Slovenskem s kulinaričnim doživetjem v Vili Mayer, vožnjo s kolesom v stilu tridesetih let 20. stoletja, vožnjo s starodobnikom in panoramskim poletom z letalom.

Foto: www.visitsaleska.si / Peter Marinšek

Kam se bo odpravila ekipa Planeta na obisku?

Za tokratni začetek našega raziskovanja po Velenju se je Eva Cimbola odločila, da se umakne v neokrnjeno naravo in pobegne pred vsakodnevnim vrvežem. Oglasila se bo na domačiji Lamperček, kjer bo lahko hranila jelene, si ogledala etnografski muzej in muzej divjadi ter poskusila dobrote z domačije.

Zatem bo obiskala še Turistično kmetijo Apat, kjer bo okusila odlično domačo hrano, pri tem pa je treba posebej omeniti, da vse pridelajo sami.

Za konec se bo odpravila na ogled Velenjskega jezera, kjer bo obiskala Visto - park z razgledom. Tam se lahko povzpnete na atraktivno razgledno ploščad, ki širi poglede daleč čez Velenjsko jezero, ali obiščete katerega od raznovrstnih dogodkov na stičišču obale in jezerskih voda. V pomladno-poletnih mesecih se tam resnično veliko dogaja. Ko so temperature primerne, pa lahko v jezeru tudi zaplavate.

Kaj nas če čaka v Šaleški dolini?

Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

Še več namigov za raziskovanje Šaleške doline najdete na e-karticah doživetij, ki omogočajo preprosto načrtovanje vašega obiska. Vaše potepanje po dolini bo tako še bolj brezskrbno.

Foto: www.visitsaleska.si / Peter Marinšek

Poleg tega pa so ti kraji dom številnih zelenih dogodkov, kot so Promenada okusov, Dolga miza, Splash festival, koncerti na Visti, družinski dnevi in kino na Velenjski plaži.

Več informacij najdete na spletni strani visitsaleska.si in na družbenih omrežjih @VisitSaleska. Dobrodošli v Šaleški dolini, kjer se zeleno srce Slovenije prepleta z edinstvenimi doživetji, ki vam bodo za vedno ostali v spominu. Tu vas čaka nešteto doživetij!

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Oddajo Planet na obisku ste si lahko na Planetu ogledali vsak četrtek ob 18.45. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

