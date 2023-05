Obiskali bomo zdraviliški kraj s 400-letno tradicijo in edinstveno mineralno vodo Donat #video

Na Planetu se vsak četrtek ob 18.45 potepamo po Sloveniji z rubriko Planet na obisku. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih. Tokrat bomo obiskali kraj steklarstva in edinstvene zdravilne mineralne vode Donat.

Na začetku tokratne oddaje se bo voditeljica Eva Cimbola oglasila kar z železniške postaje. Gledalcem bi namreč rada pokazala, kako lepo je, ko se na izlet v naši prelepi Sloveniji lahko pripeljete z vlakom in s tem tudi vi prispevate k zmanjšanju izpustov CO 2 , hkrati pa je takšno potovanje veliko bolj udobno, pa še cenovno ugodno. Tokrat se bo odpravila v Rogaško Slatino.

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Rogaška Slatina, ki je bila v skladu s kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma ocenjena z ZLATIM ZNAKOM SLOVENIA GREEN DESTINATION, je s svojo edinstveno mineralno vodo vir zdravja in dobrega počutja. Svežo energijo vam prinašajo aktivnosti v okoliški naravi in srečanje s prijaznimi domačini, ki vam bodo ponudili kozarec lokalnega vina in domačih dobrot.

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Rogaška Slatina je destinacija z bogato steklarsko tradicijo, ki je pomembno zaznamovala tudi lokalno kulinariko. V preteklosti je večina prebivalcev delala v Steklarni – moški "glažarji" so pihali steklo in izdelovali steklene izdelke, ženske "žlajferke" pa so jih brusile in rezbarile.

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Živeli so skromno, kar se odraža tudi v tradicionalnih jedeh, ki so jih pridelali sami. Še vedno so za to območje značilni: ajdov kruh, zaseka, meso iz kible, mlinčevka z nadevom iz jajčnega sira in druge jedi. Danes so jedi posodobljene, prilagojene okusu sedanjosti ter energijskim potrebam ljudi. Pa vendar odražajo duh tradicije in zgodbe, ki so se pisale na tem območju. Tudi Eva Cimbola bo tokrat lahko okusila pravo Steklarsko juž'no.

Privoščite si kozarec zdravja

Ekipa oddaje Planet na obisku ne bo šla mimo tistega, kar že stoletja vabi zdravja željne v Rogaško Slatino. Edinstveni zdravilni mineralni vrelec Donat spada v sam svetovni vrh tovrstnih voda glede na vsebnost magnezija. Bogata mineralna sestava daje mineralni vodi zdravilno moč. Njene pozitivne učinke pa lahko občutite v mineralni kopeli ali s pitno kuro, ki vam bo pomagala do boljšega zdravja in počutja.

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Rogaška formula zdravja je celostni produkt v obliki zelenega oddiha. Sestavljajo ga trije programi, ki so usklajeni s številom dni vašega oddiha ter se razlikujejo po številu in vrsti storitev. V okviru izbranega programa vas bodo strokovnjaki z različnih področij zdravja in celostnega dobrega počutja vodili skozi proces prenove. Naučili vas bodo, kako ohraniti izboljšano stanje ter nadaljevati nov življenjski slog tudi, ko se vrnete domov.

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Spoznajte kraj na enem mestu – v Aninem dvoru

Eva Cimbola vam bo v oddaji predstavila tudi Anin dvor, ki je zagotovo odlična izbira za kakšen izlet, ko vas ujame dež ali pa ko med večdnevnim oddihom želite izvedeti več o sami destinaciji. Tukaj se res lahko prepričate, da gre za zdravo, butično, zeleno in varno destinacijo

Foto: www.visit-rogaska-slatina.si

Ob vstopu v Anin dvor vas bo očarala osrednja prireditvena dvorana, sprehod skozenj pa vas bo popeljal skozi šest tematsko obarvanih muzejskih zbirk: steklarsko, grafično, domoznansko, lepotno, parkovno in vodno zbirko. To je pravi kraj, kjer boste podoživeli in okusili tradicijo ter spoznali glavne atrakcije Rogaške Slatine.

Kaj vse je ekipa oddaje Planet na obisku še doživela na tokratni destinaciji, si poglejte v četrtek ob 18.45 na Planetu.

Več informacij najdete na spletni strani www.visit-rogaska-slatina.si.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Oddajo Planet na obisku ste si lahko na Planetu ogledali vsak četrtek ob 18.45. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.