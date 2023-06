Pomurje, regija pristnih ljudi, neskončnih ravnic in polnih okusov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu se vsak četrtek ob 18.45 potepamo po Sloveniji z rubriko Planet na obisku. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih. Tokrat se bo potepala po severovzhodu Slovenije, kjer bo obiskala destinacijo, ki je raj za kolesarje, ljubitelje dobre hrane in čudovitih doživetij. Raziskovala bo Pomurje .

Reka Mura ga deli na Prekmurje in Prlekijo z delom Štajerske. Bogata kulturna dediščina ter številne tradicije še danes živijo v vsakdanu domačinov.

Krajinski park Goričko, prepreden z griči, Jeruzalemske vinske poti med terasastimi vinogradi v Prlekiji, Lendavske Gorice z očarljivimi razgledi, razvajanje v zdravilnih termalnih vodah. Vse to najdete v Pomurju. S toplejšimi dnevi lahko načrtujete tudi doživetja v naravi, odkrivate pokrajine na kolesu ali se morda odločite za kulinarične podvige.

Foto: arhiv visit Pomurje

Če načrtujete večdnevni oddih, lahko prenočišče poiščete v novem butičnem hotelu Belmur v središču Murske Sobote, ki ga bo obiskala tudi ekipa oddaje Planet na obisku. Zavetje je našel v obnovljeni stari meščanski hiši v središču mesta. Butični hotel v stavbi pod spomeniškim varstvom je zaživel leta 2021, potem ko so stavbo s pogledom na mestno jedro prenovili z naravnimi materiali.

Foto: arhiv visit Pomurje

Tako kot je razgibana pomurska pokrajina, tako razgibani so tudi okusi tradicionalne sladice, Prekmurske gibanice. Pripravljeno po tradicionalnem receptu jo dobite v Hiši Gibanice, ki ponuja kulinarično doživetje, ki je posvečeno zaščiteni Prekmurski gibanici in tradicionalni Prleški gibanici, edinstvenima pomurskima sladicama. Med obiskom lahko se lahko v pripravi prekmurske gibanice celo sami preizkusite.

Foto: arhiv visit Pomurje

V vročih poletnih mesecih pravo osvežitev ponujajo gozdovi ob reki Muri. Ena najbolj priljubljenih točk je Otok ljubezni v Ižakovcih. Reka Mura se je skozi stoletja poigrala z naravo in ustvarila naravni otok. Še danes pa tam najdete tudi plavajoči mlin in brod, s katerim se lahko zapeljete s prekmurske na prleško stran. Gre za eno redkih, še obstoječih povezav med enim in drugim bregom reke Mure. Da gre za atraktivno zanimivost, se boste lahko prepričali tudi v tokratni oddaji Planet na obisku.

Foto: arhiv visit Pomurje

Pot jih bo za konec peljala do Lončarstva Žuman iz prestolnice Prlekije Ljutomera, kjer se bo voditeljica preizkusila v ustvarjanju z glino. Z lončarsko obrtjo se tam ukvarjajo že peto generacijo in tako se tradicija ohranja že vse od leta 1874. Omeniti velja, da v celoti ohranjajo tradicionalni način izdelave. Njihova lončevina je izdelana na ločarskem vretenu iz gline, ki je pridobljena v lokalnem glinokopu.

Na kratkem obisku bo ekipa Planeta na obisku doživela le delček široke palete vsega, kar ponuja Pomurje, saj tam lahko med drugim spoznate zgodovino s sodobno tehnologijo, uživate v izvrstni, lokalni hrani. Izbirate lahko med kar petimi doživetji, ki so obogatena z virtualno resničnostjo.

Foto: arhiv visit Pomurje

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

