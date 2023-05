Bela krajina vas vabi na raziskovanje med Gorjanci in Kolpo

Ste aktivni raziskovalci pokrajine? Potem vas na potep po Beli krajini kliče 17 pohodnih poti različnih težavnosti, številni hribi z lepimi razgledi, naravni spomeniki, ki jemljejo dih, raft v kanjonu v Poljanski dolini ob Kolpi, pomirjujoče supanje in plovba s kanujem po nižinskem delu Kolpe ali polet v tandemu in občudovanje Bele krajne s ptičje perspektive.

Foto: Jošt Gantar

Novost za daljinsko kolesarjenje je Via Bela krajina, 185 kilometrov dolga pot, na kateri v treh dneh odkrijete gozdove, vinograde, mestna središča, belokranjsko kulinariko in vrhunsko vino.

Počitnice so v Beli krajini primerne za vso družino. Mali raziskovalci lahko sami raziskujejo slikoviti Krajinski park Lahinja prek ugank največjega otroškega pesnika Otona Župančiča, čakajo jih sestavljanke na Divjem potoku, Muzejska hiša Semič pa je s svojo interaktivno zbirko in njeno barvitostjo pravi zaklad znanja. Za najpogumnejše pa sta na voljo adrenalinski park v Podzemlju in pustolovski park v Gačah.

Foto: https://www.belakrajina.si/

Odprta vrata Bele krajine so namenjena gostom, ki radi preizkušajo nove reči. Na spletni strani belakrajina.si imate celotedenski nabor belokranjskih ponudnikov, ki imajo razpisane termine, ko jih lahko obiščete. Sem spadajo zidanice, muzeji, turistične kmetije, krajinski parki itd. Številna doživetja vas obogatijo z novim znanjem, ročnimi spretnostmi. Naučite se peči pogače in preste ali pa se sprehodite ''s kupico po trtju''.

Mestna muzejska zbirka Črnomelj Foto: www.slovenia.info/sl

Za ljubitelje kulinarike in vrhunskega vina pripravljajo dvakrat letno Okuse Bele krajine. Ponudniki pa so certificirani z znamko Belokranjsko, kar še dodatno krepi kakovost in avtentičnost belokranjske ponudbe. V jesenskem času pa lahko vrhunsko mlado vino poskusite na belokranjskih martinovanjih in festivalih. Vsekakor pa se udeležite treh največjih belokranjskih dogodkov: Vinske vigredi v Metliki v mesecu maju, Jurjevanja v juniju v Črnomlju in Zaključku poletja na Sem'škem placu v avgustu!

Planet na obisku v Beli krajini

Tokrat bomo čare Bele krajine odkrivali tudi v oddaji Planet na obisku. Voditeljica Eva Cimbola se bo najprej odpravila v Kolpa Resort Glamping, kjer vas bo očaral nabor luksuznih šotorov z naravnim bazenom v središču posesti. Krasinski resort sodi med najlepše in najboljše glampinge v Evropi in je tudi nosilec zelenega znaka Green accomodation.

Kolpa Resort Glamping Foto: https://www.kolpa-resort.si/

Pot bo Evo nato vodila proti slikovitemu Semiču, kjer bo obiskala Muzejsko hišo Semič, ki od leta 2019 uči otroke, družine ter vse druge obiskovalce o naravi Bele krajine v zbirki Center narave.

Pustolovski park na Gačah Foto: Planet TV

Nadaljevali bodo na višjih nadmorskih višinah. Na Gačah se bo voditeljica preizkusila v plezanju v novem Pustolovskem parku Gače, ki je od odprtja v aprilu postal že prava atrakcija za družine. Na koncu pa bo čas tudi za pravo lokalno pojedino. Gaški fantje bodo ekipi oddaje Planet na obisku predstavili tudi Gaško dilco s podpeko.

Ustvarite si nepozabne počitnice v Beli krajini in obiščite spletno stran belakrajina.si.

Oddajo Planet na obisku ste si lahko na Planetu ogledali vsak četrtek ob 18.45. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, TOP doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

