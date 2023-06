Cerklje na Gorenjskem: raziskovanje čarobnosti podeželja v Sloveniji

Cerklje na Gorenjskem, skrite med slikovitimi pokrajinami barvitih polj in razgibanih hribov, ponujajo pristno podeželsko izkušnjo, ki jo lahko doživite peš ali s kolesom. Ta očarljiv kraj v Sloveniji ni znan le po svoji naravni lepoti, temveč tudi po bogati kulturni in sakralni dediščini ter vznemirljivih aktivnostih na prostem. Od nekdanjega samostana Velesovo v Adergasu do edinstvene Večerje na zajli in nepozabnih adrenalinskih in manj adrenalinskih doživetij na Krvavcu – Cerklje ponujajo nekaj za vsakogar.

Foto: jezersek.si

Kolesarskim navdušencem bodo všeč kolesarske poti, ki so na voljo v Cerkljah. Te poti zajemajo lažje ravninske trase in zahtevnejše gorske poti. Vse poti so označene s tablami, kar omogoča jasno usmerjenost. Za pomoč in orientacijo je na voljo informativna tabla v središču Cerkelj, pred Petrovčevo hišo.

Foto: promocijsko gradivo

Med raziskovanjem teh poti boste naleteli na številne zanimive točke, vključno s Čebelarsko-kmečkim muzejem Franca Strupija na Brniku, gradom Strmol v Dvorjah ter ribniki v Češnjevku, ki jih obkroža območje Natura 2000. Zahtevnejše kolesarske poti vas bodo popeljale tudi do vrhov Štefanje, Šenturške gore in Jezerc na Krvavcu. Odpravite se lahko na samostojno raziskovanje Cerkelj – Po poti naravne in kulturne dediščine po Hribarjevo.

Foto: promocijsko gradivo

V hribovitem delu Cerkelj je tudi Bike park Krvavec, ki ponuja šest označenih gorskokolesarskih poti, primernih za vse okuse in stopnje kolesarskega znanja. Ta park se ponaša z največjo višinsko razliko spusta med vsemi kolesarskimi parki v Sloveniji. Ta znaša približno 1.200 metrov.

Foto: https://www.rtc-krvavec.si/

Pohodniki se lahko odpravijo na lažjo tematsko Pot povezovanja pod krošnjami, ki povezuje kraje Adergas, Štefanjo vas, Dvorje in Grad. Ta 11-kilometrska pot traja do tri ure in ponuja vpogled v območje Natura 2000, kulturno-zgodovinske zanimivosti, arheološka najdišča ter etnološke vrednote kraja. Požirek kakovostne izvirske vode pa si lahko privoščite ob VODNIH POTEH KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP. 190 kilometrov dolgo krožno pot prehodimo v 11 dnevnih etapah s povprečno dolžino dobrih 17 kilometrov.

Foto: promocijsko gradivo

Ta daljinska pohodniška pot poteka ob rekah, jezerih, izvirih in slapovih. Iz doline Kamniške Bistrice se vije pod Krvavcem in po dolini do jezera Črnava v Preddvoru ter po stari tovorni poti na Jezersko. V Avstriji se spusti v Belsko Kočno in prek Pavličevega sedla v Logarsko dolino. Med izviri v Podolševi nas pripelje do reke Savinje in ob njej privijuga do Luč. Razkrije vodni svet Podvolovljeka in nas pod Veliko planino popelje čez Kranjski rak v Stahovico. Dodatna etapa omogoči dostop peš ali s kolesom iz Ljubnega ob Savinji mimo gorskih kmetij v Luče.

Foto: https://www.rtc-krvavec.si/

Za najmlajše obiskovalce priporočamo pravljično-doživljajsko Pot pastirskih škratov na Krvavcu. Otroci lahko s pomočjo Škratove beležke rešujejo naloge, iščejo simbole škratorunščine in starodavne škratovske pisave ter se srečajo s skulpturami lesenih živali in škratov. Pustolovski park Krvavec vas bo popeljal na edinstveno pustolovščino z aktivnimi doživetji, premagovanjem ovir in preizkušanjem lastnih spretnosti.

Foto: https://www.rtc-krvavec.si/

V Dvorjah je na voljo tudi kolesarski Pump track, ki je sestavljen iz grbin in ovinkov ter omogoča zabavno aktivnost tako za najmlajše kot izkušene kolesarje, rolkarje in vse druge, ki se premikajo na kolesih.

Udeležite pa se lahko Cerkljanske tržnice, ki je vsako predzadnjo soboto v mesecu pred OŠ Davorina Jenka v Cerkljah. Na junijski, ki bo že v soboto, 17., bodo klekljarice Lastovke iz Cerkelj prikazovale, kako se izdelujejo čipke.

Za več informacij o doživetjih in aktivnostih v Cerkljah na Gorenjskem vas vabimo, da obiščete uradno spletno stran www.visitcerklje.si.

Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

