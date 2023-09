V prvi oddaji nove sezone Planeta na obisku bomo obiskali Laško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek, 14. septembra, ob 18.30 se na Planetu začenja nova sezona oddaje Planet na obisku. V njej Eva Cimbola odkriva najlepše kotičke Slovenije in nabira ideje za aktivni večdnevni oddih. V prvi oddaji bo obiskala Laško.

Destinacija Laško je ponosna nosilka platinastega znaka Slovenia Green. V Laškem namreč načrtno razvijajo trajnostni turizem. Pri tem spoštujejo zaščitena območja narave, spodbujajo uporabo javnih prevoznih sredstev, urejajo pohodniške in kolesarske poti ter dajejo pravo vrednost lokalnim značilnostim.

V Laškem vaše telo kar samo zdrsne v termalno vodo, polno blagodejnih moči. Laško je namreč edinstvena destinacija, kjer najdete dva termalna centra, Thermano Laško in Rimske terme.

Foto: www.lasko.info

V Rimskih termah še zmeraj lahko pijete iz zgodovinskih vrelcev, zaplavate kot stari Rimljan ali se okopate v termalni kopeli kot princesa Viktorija, Napoleonova sestra, v Thermani Laško pa si natočite kozarec zdravja iz hišnega izvira, se zabavate z družino v vodnem parku pod znamenito stekleno kupolo ali razvajajte brbončice z menijem Okusi Laško, ki temelji na pestrosti ter raznovrstnosti pridelkov in živil, ki so na voljo v lokalnem okolju.

Med drugim boste lahko okusili dobrote, ki se uvrščajo v prehranski vrh destinacije in so združene pod kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško.

Foto: www.lasko.info

Ko slišite za Laško, najprej pomislite na pivo. Na pivo gremo običajno s prijateljem, partnerjem, sodelavcem. V Laškem, zibelki slovenskega pivovarstva, pa lahko preizkusite doživetje Gremo na pivo s pivovarjem, na katerem vas bo na pivo povabil kar sam pivovar in vam razkril skrivnosti pravilnega točenja te zlate pijače. Pristno doživetje piva boste doživeli tudi na enem izmed največjih in najstarejših turističnih dogodkov, festivalu Pivo in cvetje Laško, ko se ulice mesta za tri dni spremenijo v najboljši festivalni kraj v Sloveniji.

V Laškem ne manjka drugačnih, butičnih doživetij, dve izmed takšnih sta zagotovo Pivocvetni potep po Laškem in Zvezdosled. Prvo temelji na avtentičnih zgodbah, kjer raziskujete skrivnosti izvirske termalne vode, legendarnega piva in uživate v slastnih grižljajih vrhunskega chefa Marka Pavčnika, ki sicer deluje v Restavraciji Pavus.

Doživetje Zvezdosled vas popelje na pustolovsko odkrivanje skrivnosti starega samostana v Jurkloštru, kjer sledite zvezdnim namigom, poiščete ključe vrat, ki jih že dolgo nihče ni odprl, streljate z lokom, preberete pozabljena pisma in odkrivate skrivne prehode.

Foto: www.lasko.info

Laško nima visokih gora, ima pa eno od najlepših planinskih poti v Sloveniji. Rečiška planinska krožna pot povezuje kar deset vrhov in tri planinske koče. V Laškem lahko pohodniki izbirajo med kar 16 potmi.

Ljubitelji doživetij na prostem boste lahko izbirali med pohodniškimi, kolesarskimi ali konjeniškimi potepi po Laškem ter njegovi zeleni okolici, ribiškimi doživetji na rekah in ribnikih ali jadralnim padalstvom z laških vrhov. Vadba v parku dobrega počutja in rekreacija na raznoterih igriščih spremenita običajen počitniški dan v doživetje #myLaško.

Več namigov za obisk destinacije najdete na tej povezavi. Vzemi si čas. Za aktivno raziskovanje. Moja Slovenija.

Na naši strani na Facebooku lahko vsak četrtek sodelujete tudi v nagradni igri in se potegujete za privlačne nagrade, ki jih podarjajo destinacije iz oddaje.

Oddajo Planet na obisku lahko na Planetu ujamete vsak četrtek ob 18.30. Oddaje so nastajale v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo v sklopu nacionalne kampanje Moja Slovenija. Na pristajalni strani poiščite ideje, brezplačni načrtovalnik poti, top doživetja turističnih destinacij in zgodbe iz Slovenije.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.