Dopust pred dopustom – zakaj je sprostitev pomembna še pred počitnicami?

Maj in junij znata biti naporna meseca. Projekti se končujejo, rokov je preveč, e-poštni nabiralniki so polni, vse je nujno. V mislih že štejemo dneve do tistih težko pričakovanih 14 dni dopusta. Morda teden dni na morju, za katerega upamo, da bo popravil vse – utrujenost, stres, napetost, prazne baterije. A kaj, če bi letos naredili drugače?

Kaj, če bi šli na dopust že spočiti?

Prvih nekaj dni dopusta pogosto preživimo v "odklapljanju". Glava je še v službi, telo v stresnem zagonu. Šele zadnjih nekaj dni dopusta občutimo pravo sprostitev – a takrat je vsega lepega že skoraj konec.

Rešitev? Mini odklop že pred glavnim dopustom. Dovolimo si ponastavitev zalog energije, še preden nas življenje dobesedno vrže na brisačo.

Pod edinstveno stekleno kupolo se nahaja Termalni center s pestro paleto vodnih sprostitev. Foto: Thermana Laško

Zakaj je zgodnja sprostitev pametna odločitev? Strokovnjaki opozarjajo, da nenehno čakanje na "pravo priložnost za počitek" povečuje tveganje za izgorelost. Zgodnejši oddih, pa čeprav krajši, ima konkretne koristi: Zmanjšanje stresa : že kratek oddih vpliva na živčni sistem in uravnava kortizol.

: že kratek oddih vpliva na živčni sistem in uravnava kortizol. Izboljšanje razpoloženja : psihološki učinek odmika od rutine je takojšen.

: psihološki učinek odmika od rutine je takojšen. Boljši dopust : če dopust pričakamo bolj uravnoteženi, ga tudi bolj polno izkoristimo.

: če dopust pričakamo bolj uravnoteženi, ga tudi bolj polno izkoristimo. Krepitev odnosov: študije kažejo, da se vsak deseti par odtuji zaradi pomanjkanja skupnega kakovostnega časa. Kratek oddih v dvoje pomaga znova vzpostaviti povezanost.

Idealna izbira za tak "preddopustni" pobeg je Thermana Laško. Zakaj? Poleg čudovite lokacije ob bregu Savinje, v mestu, ki slovi po pivovarski tradiciji, vas bodo prepričali in učinkovito sprostili:

edinstvena termalna voda , ki dokazano pomirja in pomaga pri številnih težavah,

, ki dokazano pomirja in pomaga pri številnih težavah, impresivna steklena kupola , ena največjih v Evropi, ki se ob lepem vremenu odpre, ob slabem pa zapre in zaščiti – kar pomeni, da dopust ne pade v vodo, tudi če dežuje,

, ena največjih v Evropi, ki se ob lepem vremenu odpre, ob slabem pa zapre in zaščiti – kar pomeni, da dopust ne pade v vodo, tudi če dežuje, wellness, savne, plavanje, masaže, odlična kulinarika in narava ob Savinji – vse na enem mestu.

Bogastvo termalnih vrelcev

Termalna voda Laško izvira iz globine 160 metrov s stalno temperaturo med 32 in 35 °C. Je srednje mineralizirana, saj vsebuje dolomit, kalcij, magnezij in kremen – to pomeni, da se je dolgo zadrževala v podzemlju in na poti pridobila bogato sestavo.

Skozi desetletja je njeno blagodejno delovanje potrjeno v balneoterapiji: blaži bolečine, sprošča mišične krče, izboljšuje gibljivost sklepov in krepi odpornost telesa. Zaradi teh lastnosti jo v Laškem priporočajo tudi za pitje – do dva litra dnevno, za dodatno energijsko podporo organizmu.

Tudi za družine z otroki

Za starše je pravi dopust tisti, kjer se otroci zabavajo, odrasli pa vsaj za nekaj trenutkov zadihajo. V Thermani Laško najdete otroške bazene, vodne atrakcije, igralne kotičke in animacije, ki bodo poskrbeli, da se vaši najmlajši ne bodo dolgočasili – vi pa boste imeli čas zase. Kratek družinski oddih pred poletjem je lahko popoln uvod v bolj brezskrbne počitnice.

Foto: Thermana Laško

In za seniorje – mir, zdravje, toplina

Za starejše je še toliko pomembneje, da telesu in umu privoščijo regeneracijo. Topla termalna voda v Laškem dokazano lajša bolečine v sklepih, sprošča mišice in izboljšuje splošno počutje. Mirno okolje, možnost terapevtskih tretmajev in nežen tempo dneva so popolna kombinacija za polnjenje življenjske energije – brez gneče in hitenja.

Naj bo letošnje poletje drugačno

Zakaj bi čakali na zadnje dni julija, da se končno naspimo, zadihamo in začutimo sebe? Naj letošnji dopust ne bo rešilna bilka, temveč nagrada na vrhu že utrjenih temeljev. Privoščimo si dopust pred dopustom – ne kot luksuz, ampak kot nujo za ohranjanje notranjega ravnovesja.

Uživajta v vajini popolni sprostitvi. Foto: lasko.info

Če želite na dopust že pripravljeni, ne pregoreli – je zdaj pravi čas za krajši oddih. Naj bo to konec tedna, pol miru in obnove, časa samo za vas. Obiščite Thermana Laško in si dovolite tisto, kar ves čas dajete drugim: pozornost, nego in mir.