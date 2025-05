Električne zobne ščetke Philips Sonicare tudi letos razveselile osnovnošolce v Laškem

V Občini Laško se je konec maja sklenila že 39. tradicionalna akcija v sklopu tekmovanja ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, v kateri je tudi letos sodelovalo več kot sedemsto otrok. Učenci so skozi celo šolsko leto pridno skrbeli za čistočo svojih zob, beležili navade ustne higiene in se izobraževali o pomenu zdrave prehrane. Namen akcije ostaja enak že skoraj štiri desetletja: otrokom na prijazen in nevsiljiv način privzgojiti navado rednega in pravilnega čiščenja zob ter jih usmerjati k zdravemu življenjskemu slogu. Pobuda je bila v preteklosti prepoznana tudi na mednarodni ravni in nagrajena kot ena izmed najuspešnejših javnozdravstvenih kampanj.

Darila za bleščeče nasmehe

Zdrave navade so bile tudi letos v sklopu akcije nagrajene, zmagovalni razredi so na sklepni prireditvi prejeli zaslužena darila. Philips Slovenija je v vlogi donatorja podaril približno 150 električnih zobnih ščetk Philips Sonicare Kids otrokom, ki so skozi šolsko leto vztrajno skrbeli za svojo ustno higieno. "Zelo nas veseli, da lahko tudi letos prispevamo k tako pomembni iniciativi. Otroci si zaslužijo podporo pri razvoju zdravih navad – in zdrav nasmeh je začetek tega," je povedal predstavnik podjetja Philips.

O tekmovanju

Akcija, ki poteka na nacionalni ravni, že več desetletij uspešno spodbuja mlade k rednemu čiščenju zob, zdravemu prehranjevanju in odgovornemu ravnanju z lastnim zdravjem. Posebnost tekmovanja je redno spremljanje čistoče zob, ki jo strokovnjaki mesečno ocenjujejo. Otroci skozi igro in spremljanje napredka pridobijo dodatno motivacijo za vztrajanje pri dobrih navadah skozi vse šolsko leto. Ob koncu razglasijo zmagovalne razrede in podelijo nagrade.

V Občini Laško akcija letos poteka že 39. leto zapored in tudi tokrat ni manjkalo dobre volje, smeha in bleščečih zobkov. "Otroci so z navdušenjem spremljali predstavo Minioni pod Alpami, v kateri je Gru skušal ukrasti bisere Slovenije – a se je hitro uštel. Ko je zagledal nasmejane otroke, je bil prepričan, da je našel pravo zakladnico biserov. In prav ima – njihove bleščeče nasmeške bi zlahka zamenjali za bisere," je z nasmehom povedala dipl. med. sestra s specialnimi znanji Mateja Sotlar, organizatorka iz ZD Laško.

Skrb za ustno higieno se začne doma

Za zdrave zobe je ključna dobra rutina – in najbolje je, da jo začnemo čim prej. Starši imajo pri tem pomembno vlogo, saj otroke najbolj spodbudijo z lastnim zgledom. Pomaga pa tudi, če imajo otroci ščetko, ki jim je zabavna in všeč.

Zato Philips Sonicare Kids ponuja posebne modele električnih ščetk, namenjene otrokom. Poleg mehkih vlaken in nežnega delovanja imajo te ščetke tudi zabavne funkcije in interaktivno aplikacijo, ki otroke vodi skozi pravilno ščetkanje – tako umivanje zob postane igra, ne obveza. "Sonične zobne ščetke delujejo nekoliko drugače kot navadne – ščetine se premikajo zelo hitro in z vibracijami pomagajo, da se voda in zobna pasta razporedita tudi med zobe in ob dlesni. Tako se obloge odstranijo temeljiteje, a še vedno nežno. To je še posebej pomembno pri otrocih, saj sami težko dosežejo vsa mesta. Philipsove ščetke, ki so jih prejeli kot nagrado, jim pri tem res pomagajo," razloži dipl. med. sestra s specialnimi znanji Mateja Sotlar iz ZD Laško.

Philips – za nasmejano prihodnost

Philips kot globalni inovator na področju osebne nege tudi letos z veseljem podpira to pomembno pobudo. Podarjene zobne ščetke Philips Sonicare Kids niso le darilo, temveč spodbuda k dolgoročnim zdravim navadam. "Zdrav nasmeh je bistven za dobro počutje in samozavest otrok. Naša misija je pomagati, da ga ohranijo vse življenje," še dodaja predstavnik Philipsa.

Foto: Philips

Skupaj za zdravje prihodnjih generacij Philips in organizatorji iz ZD Laško se zahvaljujejo vsem sodelujočim, šolam, učiteljem in staršem za predanost in trud. Vabijo k nadaljevanju sodelovanja tudi prihodnje leto – za še več zdravih nasmehov in svetlejšo prihodnost.

Naročnik oglasnega sporočila je PHILIPS SLOVENIJA, D.O.O.