V Rimskih Toplicah so danes tudi uradno s slovesnostjo odprli novo športno dvorano in zunanja igrišča pri Osnovni šoli Antona Aškerca. Gradnjo telovadnice so začeli pred tremi leti, 3,1 milijona evrov vreden projekt pa so dokončali lansko jesen.

Kot je povedal župan občine Laško Marko Šantej, gre za enega največjih investicijskih projektov v občini v zadnjem obdobju. Dobra dva milijona evrov so za naložbo zagotovili v lastnem proračunu, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dodalo 840 tisoč evrov, preko razpisa pa še dodatnih 250 tisoč evrov tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Nova pridobitev, ki je sicer v uporabi že od začetka šolskega leta, po besedah župana ni pomembna samo za šolske dejavnosti, pač pa tudi z vidika medgeneracijskega sodelovanja, uporabe objekta s strani športnih in drugih društev, v njej pa bo mogoče izpeljati tudi marsikateri kulturni ali družabni dogodek. Že ta konec tedna bo v telovadnici v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije potekal turnir v košarki na vozičkih.

Projekt so sicer začeli konec leta 2021, gradnja je potekala od leta 2022. Foto: STA

Načrtovali so jo sicer že nekaj prej, a se je zavlekla zaradi dolgotrajnega pridobivanja spremenjenega gradbenega dovoljenja za športno dvorano in zunanja športna igrišča, kar je moral pridobiti izvajalec del.

Župan občine Laško Marko Šantej Foto: STA Prav tako je nastala sprememba pri zagotavljanju električne energije, in sicer je bilo treba zgraditi nov elektropriključek in povečati odjemno moč na osnovni šoli v Rimskih Toplicah, so pred časom pojasnili na občini.

Velikost nove športne dvorane, za katero so uporabno dovoljenje prejeli septembra lani, je skoraj 1.160 kvadratnih metrov, za njeno gradnjo pa so se odločili zaradi dotrajanosti stare dvorane, prav tako je bila premajhna stara šolska telovadnica.

Šport in investicija v prihodnost kraja

Današnjega odprtja sta se udeležila tudi šolski minister Vinko Logaj in gospodarski minister Matjaž Han. Prvi je dejal, da so izboljšanje pogojev za gibalno dejavnost otrok in mladine ter njihov zdrav življenjski slog ter tudi kakovostno ukvarjanje s športom med prioritetami obeh ministrstev.

Objekt bo služil tako šolskim aktivnostim kot ligaškim tekmovanjem, uporaben pa bo tudi za druge namene, je še dodal Logaj. Foto: STA

Han pa je poudaril, da je nova pridobitev rezultat skupnega dela in želje po tem, da v Rimskih Toplicah pridejo do primernih novih prostorov.

Po besedah Hana ne gre zgolj za investicijo v šport, temveč tudi v prihodnost kraja, kjer se tradicija prepleta s sodobnostjo, vanj pa ljudje od vsepovsod že stoletja prihajajo po zdravje. Foto: STA