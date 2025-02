V Naklem se začenja gradnja športnega parka

"Končno bomo pridobili osrednji športni prostor ter združili različne športne in rekreativne dejavnosti na enem mestu. Naklo bo ponovno pridobilo tudi sodobno nogometno igrišče, kar bo morda prvi korak k obuditvi stare slave nogometa v Naklem," je dejal župan Meglič.

Ob tem je spomnil, da je bilo Naklo v 90. letih prejšnjega stoletja ena najbolj nogometnih vasi v Sloveniji, saj je nogometni klub Živila Naklo uspešno igral v prvi slovenski nogometni ligi.

Več desetletij se je nogometno igrišče v kraju selilo z ene lokacije na drugo, leta 2019 pa je občini uspelo pridobiti zemljišče, na katerem bo uredila športni park. Lani so na občini zaključili tudi postopek za spremembo namembnosti zemljišča in pridobili gradbeno dovoljenje. Prav tako so bili uspešni na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za nepovratna sredstva.

Foto: STA

Letos že sodobno nogometno igrišče

Občina bo za projekt od države prejela okoli milijon evrov. "To nas je spodbudilo, da se projekta hitro lotimo," je izpostavil župan. Občina je projekt razdelila v dve fazi in v letošnjem proračunu zagotovila potrebna sredstva za prvo.

Letos bo urejeno veliko sodobno nogometno igrišče z umetno travo, razsvetljavo in tribuno z 210 sedeži. Izvedli bodo tudi rekonstrukcijo dovozne ceste s 50 parkirnimi mesti in komunalno infrastrukturo. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje FS Group, ki bo dela izvedlo za 1,8 milijona evrov.

Direktor FS Group Miloš Junkar je povedal, da bodo dela stekla v roku 14 dni in bodo končana do septembra. Pojasnil je, da je njihovo podjetje, ki deluje v Sloveniji, v drugih državah bivše Jugoslavije in na Madžarskem v 20 letih obstoja zgradilo že več kot 50 velikih nogometnih igrišč z umetno travo, številni reprezentanti in igralci različnih klubov pa so prve športne korake naredili prav na njihovih igriščih.

Direktor FS Group Miloš Junkar in župan Naklega Ivan Meglič Foto: STA

Prihodnje leto še več različnih igrišč

Nove pridobitve se posebej veselijo v Športnem društvu Naklo. Kot je povedal predsednik društva, ki je tudi podžupan Naklega, Primož Povše, so na svoj stadion v Naklem čakali dobrih 30 let. Doslej namreč ni bilo priložnosti in posluha za takšno investicijo.

Kot je delal župan, ga marsikdo vpraša, ali je športni park res najpomembnejša stvar, ki jo Naklo potrebuje. "Občina je zdaj infrastrukturno tako razvita, da je prišel čas tudi za investicijo v športni park," je prepričan Meglič.

Športni park bo v celoti predvidoma zgrajen v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo potekala druga faza projekta. Takrat bodo zgrajeni dve igrišči za odbojko na mivki, igrišče za padel, otroško igrišče in zunanji fitnes ter kompleks z garderobami, fitnesom, predavalnico in barom.

Cena druge faze je ocenjena na od 600 do 800 tisoč evrov, odvisno od končne opreme objekta. Razpis za izvajalca del pa bo občina pripravila v roku dveh mesecev, je napovedal župan. Foto: STA