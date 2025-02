Velika pridobitev na Celjskem

V Celju bodo v prihodnjih letih krepili svoje regijsko kolesarsko omrežje in vzpostavili stik s kolesarskimi povezavami proti severu (Velenje–Dravograd, Štrekna) z izgradnjo delov novih kolesarskih stez, so sporočili z Mestne občine Celje. Izgradnja delov kolesarske povezave Celje–Vojnik je eden izmed regijskih projektov v sklopu mehanizma Dogovor za razvoj regij (DRR), ki jih Mestna občina Celje uresničuje v aktualni EU finančni perspektivi (2021–2027).

Projekt izgradnje delov kolesarske povezave Celje–Vojnik je del državne kolesarske povezave DKP G14 Celje–Vojnik–Dobrna, dolge 14.921 metrov, katere gradnja se je začela v prejšnji finančni perspektivi (2014–2020), vendar so bila nekatera gradbena dela opravljena samo v Občini Dobrna. Tam so doslej zgradili kolesarsko povezavo v središču mesta, ob potoku, trenutno pa jo gradijo ob glavni cesti proti Lembergu, dela pa bodo predvidoma končana do maja letos.

Projekt izgradnje delov kolesarske povezave Celje–Vojnik vključuje gradnjo manjkajočih odsekov omenjene državne kolesarske povezave na območju obeh občin v skupni dolžini 6.552 metrov. Investicija predvideva ureditev samostojne kolesarske površine (kolesarska pot, steza in/ali pas) na najmanj polovični dolžini trase.

Trije odseki kolesarske povezave

Trasa kolesarske povezave se na območju MOC začne v Šmarjeti pri Celju pri mostu čez Hudinjo. Tam se nato nadaljuje čez hmeljišče do Škofje vasi, kjer se naveže na obstoječo državno cesto do središča Vojnika. Od tam kolesarska povezava vodi mimo pokopališča ter po lokalnih in novozgrajenih odsekih do Višnje vasi, Nove Cerkve in naprej do Dobrne.

Ta projekt trajnostne mobilnosti iz Dogovora za razvoj regij vključuje izgradnjo in ureditev treh odsekov kolesarske povezave. Za odseka od Šmarjete pri Celju do Škofje vasi ter od pokopališča v Vojniku do Nove Cerkve je že izdelan projekt za izgradnjo (PZI - NVG), za odsek od Škofje vasi do središča Vojnika in nadalje do Nove Cerkve, ki ga pripravlja investitor DRSI, pa je v fazi novelacije. V zvezi s tem je v pripravi tudi nov katastrski elaborat, ki bo podlaga za odkupe manjkajočih zemljišč oziroma zagotavljanja služnosti po zemljiščih, kjer bo potekala trasa kolesarske povezave.

Izgradnja delov kolesarske povezave Celje–Vojnik je prešla nekaj ključnih postopkov, ki so predvideni za projekte v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij. V prvi fazi je bil projekt izbran med predlaganimi projekti v novi finančni perspektivi, ki jih je Regionalna razvojna agencija Savinjska (RRA) poslala v potrditev Svetu Savinjske regije. Za projekt je bil opravljen teritorialni dialog, ki vključuje usklajevanje med ministrstvi, Savinjsko regijo in občinama.

Projekt zdaj čaka še podpis teritorialnih dogovorov, to je predvideno letos aprila, ter zaključno dejanje, neposredno potrjevanje pristojnega ministrstva za infrastrukturo. Zanj mora investitor DRSI v sodelovanju z MOC in Občino Vojnik oddati vlogo za neposredno potrditev do septembra tega leta.

Po predvideni časovnici bi se gradnja manjkajočih delov kolesarske povezave na območju občin Celje in Vojnik lahko začela v letu 2026, zaključek projekta pa je predviden do konca leta 2028.