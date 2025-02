Pidcock zmagovalec dirke AlUla Tour

Britanec Tom Pidcock, nekdanji član Ineosa, je zdaj pri osmih zmagah na cestnih preizkušnjah v karieri.

Zadnja, peta etapa, ki jo je s sprintom dobil Britančev moštveni kolega, Italijan Matteo Moschetti, ni spremenila vrstnega reda na vrhu. Pidcock je zadržal minuto in devet sekund prednosti pred Norvežanom Fredrikom Dversnesom, tudi tretje in četrto mesto sta osvojila Norvežana in Dversnesova moštvena kolega pri ekipi Uno-X Mobility Johannes Kulset ter Adne Holter.

Trije slovenski predstavniki na dirki niso zabeležili vrhunskih uvrstitev, bili so v vlogi pomočnikov. Luka Mezgec je zasedel 60., Anže Ravbar 85., Žak Eržen pa 97. mesto.