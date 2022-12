Radovljica – mesto za sladek začetek leta

Radovljica je mesto, ki s svojo bogato ponudbo muzejev, vrhunsko kulinariko ter prijetnim starim mestnim jedrom nad reko Savo ponuja doživetja v vsakem času leta. Tudi pozimi, ko sicer nima svojega smučišča, je izlet v mestno jedro in okolico lahko dobra ideja za kratek oddih ali potep.

Staro mestno jedro je polno zanimivih stavb in zgodb. Majhno, a z vsebinami bogato mestno jedro je prestolnica čebelarstva, kar lahko izkusite v Čebelarskem muzeju, in čokolade. Prav čokoladnica na vhodu v staro mestno jedro, tik ob Linhartovem trgu, je v teh predprazničnih dneh zelo oblegana. Priložnosti za obisk ne bo izpustila niti Eva Cimbola v oddaji Planet na obisku.

Radolška čokolada. Foto: https://www.radolca.si/

Ugotovila bo, da Radolška čokolada ni le trgovina čokolade, temveč ponuja celovito čokoladno doživetje. Doživetje, ki popelje obiskovalca po nekaterih mestnih zanimivostih je hkrati potep po zgodovini čokolade. Z naborom inovativnih okusov pralin, uporabo izvirnih receptur, lokalnih surovin, kakovostnimi osnovami in prijetnim ambientom ponuja pristno sladko čokoladno izkušnjo vse leto.

Radovljica je decembra olepšana s praznično dekoracijo, narejeno iz naravnega smrečja ter vrbja. Prav to ji daje poseben čar, v teh dneh pa se zaključuje decembrsko dogajanje, katerega del so tudi praznični sejmi, organizirani v starem mestnem jedru.

Stojnice obiskovalcu ponujajo bogat izbor ročnih in drugih unikatnih izdelkov, kar bo iz prve roke potrdila tudi Eva Cimbola. Praznični sejem je tako mesto, kjer boste zagotovo našli odlične ideje in darila za praznično obdarovanje.

Praznično okrašena Radovljica. Foto: https://www.radolca.si/

Najbolj veličastna stavba mestnega jedra je radovljiška graščina, v kateri sta tudi Čebelarski muzej ter Mestni muzej Radovljica, blizu stoji galerija Šivčeva hiša z izjemno zbirko slovenskih ilustracij.

Arhitekturno dediščino lahko odkrivate tudi v Magušarjevi hiši, ki januarja vabi na sobotne kulturne dogodke, mestno jedro pa boste najbolje spoznali v družbi lokalnega vodnika. Tudi pozimi je vsak torek ob 10. uri na voljo brezplačen ogled starega mestnega jedra.

Na izlet v Radovljico, ki leži tik ob vstopu v čudovit svet Julijskih Alp, radi vabijo z javnim prevozom. Železnica vas pripelje tik pod staro mestno jedro, avtobusne povezave pa mestece povezujejo z vsemi večjimi gorenjskimi kraji ter seveda Ljubljano. Čeprav mesto kipi od kulturne dediščine, muzejev ter odlične kulinarike, pa imajo obiskovalci radi tudi okolico mesta.

Ta ponuja doživetja narave v vseh letnih časih. Pohodne poti po podeželju so dostopne vse leto, saj so tematske poti speljane po uhojenih poteh in vodijo do lepih razglednih točk. Pozimi je priljubljen pohod na sv. Petra iz Begunj ali na Jamnik iz Krope.

Nekoliko višje nad Begunjami vabi Roblekov dom, na planoti Jelovica pa Vodiška planina in planina Zgoška ravan. Vse tri ponujajo idilično zimsko pokrajino tudi takrat, ko v dolinah snega primanjkuje.

Zimska panorama. Foto: https://www.radolca.si/

Čeprav se nedaleč od Radovljice, v Kamni Gorici, nahaja tudi manjše smučišče, pa je najbolj smučarska zgodba destinacije povezana s tovarno Elan.

V Begunjah na Gorenjskem namreč izdelujejo smuči že od leta 1945, pred nekaj leti pa so ob tovarni in športni trgovini odprli muzej, ki predstavlja zgodovino razvoja smuči. Na razstavi, ki si jo bo v oddaji Planet na obisku ogledala tudi Eva Cimbola, so tudi smuči nekdanjih smučarskih asov in druga športna oprema tovarne Elan.

Interaktivne točke nobene generacije ne pustijo ravnodušne. Foto: https://www.radolca.si/

Muzej je vsem generacijam zanimiv predvsem zaradi interaktivnih točk. Posebno Elankovo doživetje vplete vso družino v potep po muzeju, za konec pa se lahko preizkusite tudi na simulatorju smučanja. Poleg muzeja Elan v decembrskem času in v začetku januarja priporočajo tudi obisk Muzeja Jaslic na Brezjah.

