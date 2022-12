Igralec razkril, kaj se je zgodilo na prvi dan snemanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si lahko vsak četrtek in petek ob 19.45 ogledate del priljubljene dramske serije Umori na podeželju (Midsomer Murders). John Nettles, ki je bil glavna zvezda serije več kot desetletje, je med obujanjem spominov razkril anekdoto, ki se mu je pripetila prvi dan snemanja!

V intervjuju za Hello! iz leta 2014 se je John Nettles spominjal svojih preteklih snemanj serije Umori na podeželju (Midsomer Murders). Tako mu je na misel prišla anekdota, ki se je pripetila na njegov prvi snemalni dan leta 1997.

“Richard Cant je izjemen igralec, ki pa je v prvi epizodi igral v vlogi pogrebnika. Imel je Porscheja z registrsko tablico ‘RIP-1’, ki pa ga ni znal voziti. V prvi sceni pa je bil primoran odkorakati do njega in se nato tudi hitro odpeljati,” je začel pripovedovati John, nato pa nadaljeval:

“Ker ni znal voziti avtomobila, je tako v prvem poskusu najprej vključil brisalce vetrobranskega stekla, v drugem poskusu pa se je s prizorišča odpeljal vzvratno! To je bil Richard. Na koncu smo se seveda odločili, da v tem kadru ne bo viden.”

