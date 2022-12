Spoznajte Čatež in Posavje, destinacijo, polno priložnosti

V četrtek ob 18.30 si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Planet na obisku. V njej Eva Cimbola raziskuje skrite kotičke naše Slovenije in nabira ideje za večdnevni aktivni oddih. Tokrat se je odpravila v destinacijo Čatež in Posavje , kjer si bo ogledala zgodbe sedmih veličastnih gradov Posavja, se preizkusila v izdelavi pralin in ogledala razstavo Vitezi Rajhenburški ter preizkusila svojo umetniško žilico v Galeriji Božidarja Jakaca v čudoviti Kostanjevici na Krki.

Nikjer v Sloveniji ni na tako majhnem območju toliko gradov kot v Posavju. Gradovi Brežice, Mokrice, Rajhenburg, Sevnica ter nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki, tam pa so tudi ostaline gradov Kunšperk in Svibno. Najsi bo čudovit hotel v zavetju zelenja, živ duh preteklosti sredi urbanega, mogočen varuh na strmih pomolih nad reko Savo, ostaline na zelenih hribčkih razgibanega posavskega podeželja… Takšni so posavski gradovi, ki vas bodo očarali že na pogled.

Butično doživetje Sedem veličastnih s celostnim naslavljanjem vseh vaših čutil enodnevnemu izletu dodaja novo dimenzijo. V prav vsakem trenutku dneva boste Posavje ter njegovo izjemno grajsko dediščino, čudovito, pristno naravo in vrhunsko kulinariko doživeli avtentično in butično. Skrbno prepleteno spoznavanje kulturne dediščine in pristnih lokalnih prednosti obljublja nepozaben dan.

Zgodbe sedmih gradov in njihove okolice začnete odkrivati v Digitalni grajski sobani, t. i. interpretacijski sobi v Termah Čatež, ki je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo in kjer boste gradove spoznali v njihovi izvirni podobi. Modeli gradov 3D so predstavljeni s pomočjo hologramskih predvajalnikov in so opremljeni tudi s spremljevalnimi informacijami, ki izpostavljajo njihova najpomembnejša zgodovinska in arhitekturna dejstva.

360-stopinjski posnetki so na ogled z modernimi VR-očali, ki obiskovalcu pričarajo prav posebno izkušnjo – uporabnik se poda na virtualni sprehod po vseh sedmih gradovih, omogočijo mu, da spozna najatraktivnejše točke gradu in začuti njegov utrip. Na LCD-zaslonih se prikazujejo videoposnetki s 3D-modeli štirih enot – gradov Brežice, Rajhenburg in Sevnica ter samostana Kostanjevica na Krki. Namen videov je obiskovalcem predstaviti dodatno muzejsko in kulturno ponudbo treh omenjenih enot, ki se ukvarjajo tudi z muzejskimi dejavnostmi.

Vse tri enote so registrirane kot kulturni spomeniki državnega pomena in predstavljajo dediščino Posavja. S pomočjo sodobne tehnologije so digitalizirali in združili najzanimivejše zgodbe gradov na Poti med grajskimi zgodbami. S kratkim interaktivnim testom lahko tudi preverite, kateri grad vam je najbolj pisan na kožo.

Galerija Božidar Jakac Foto: www.slovenia.info/sl

Grajska postojanka vas nato pripelje v očarljivo Kostanjevico na Krki, edino slovensko mesto na otoku. V historičnem objektu nekdanjega cistercijanskega samostana Kostanjevica na Krki danes deluje Galerija Božidar Jakac. Je ena izmed največjih slovenskih galerij po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnem fondu. V t. i. dolenjskih Benetkah se boste v hramu slovenskega ekspresionizma v nekdanjem cistercijanskem samostanu lahko prelevili v umetnika in si izdelali svojo grafiko.

Grad Mokrice Foto: Aleš Krivec (Slovenia.info)

Ob gradu Mokrice je urejen gosposki, več kot dvesto let star angleški park z grajsko kapelo sv. Ane, čudovitimi kopijami baročnih figur Štirje letni časi, ki krasijo grajsko dvorišče, in ribnikom v zavetju mogočnih in eksotičnih rastlin. Park je začel nastajati v času, ko je bil grad v lasti znamenite rodbine Auerspergov, najmočnejši pečat pa mu je vtisnil Nikolaj Tolentin Auersperg. Ta je veliko potoval po svetu in od vsepovsod prinašal tuje, tudi eksotične vrste rastlin, jih sadil v domačem parku in skrbel zanje.

Grad Brežice

Doživetje nato nadaljujete na gradu Brežice, v mogočni renesančni stavbi iz 16. stoletja, ki stoji na levem bregu Save, ki razmejuje Štajersko in Kranjsko, na robu očarljivega starega dela Brežic. S prostornim grajskim dvoriščem in razkošno Viteško dvorano je prizorišče številnih koncertov in slovesnosti ter dom Posavskega muzeja Brežice, ki hrani in predstavlja bogato zgodovino tukajšnjih krajev – z več stalnimi razstavami: Arheološka razstava, Etnološka razstava, Kmečki upori in Dediščina posavskih protestantov, Zbirka Bürger – mestjan – meščan, Razstava novejše zgodovine in Umetnostno-zgodovinska razstava ter občasnimi.

V Bistrici ob Sotli je znana in priljubljena domača gostilna Šempeter, kjer ustvarja gospodar Srečko Kunst. Ustvaril je prav posebno kulinarično zgodbo: iz pozabe je namreč obudil kopuna, mladega skopljenega petelina, cenjenega predvsem zaradi mehkega belega mesa. Njegovo meso je sočno in okusno ter navdušuje sladokusce iz Slovenije in tujine. Kopun je tako v središču tukajšnje kulinarične zgodbe, a okoli nje se gnete še cel kup dobrot, ki sledijo tukajšnji kulinarični dediščini. Za srečo pa si boste tod skovali še svojo podkev v domači kovačnici pri kovaču Bojanu Kuneju.

Na gradu Rajhenburg na strmem pomolu nad Savo boste ne zgolj spoznali, temveč tudi poustvarjali čokoladno dediščino nekdanjih lastnikov gradu, menihov trapistov. Menihi trapisti so že leta 1896 začeli industrijsko proizvodnjo čokolade in likerjev, ki so jih pod cesarsko blagovno znamko prodajali po vsej Evropi.

Privoščite si sprehod ob reki Savi in užijte svež zrak ter zeleno naravo na Učni poti Savus v Radečah, pet kilometrov dolgi krožno-ravninski poti. Od aktivnega doživetja na kolesu pa vse do martinčkanja ob reki na udobnih lesenih ležalnikih. Z najmlajšimi se lahko odpravite celo do prenovljene drevesne hišice.

Francoski vodnik po restavracijah Gault & Millau Slovenija je z eno "kapo" na kulinarični zemljevid umestil tudi Radeče in Gostilno Jež, kjer ustvarja chef Rok Martinčič s svojo ekipo.

Dvorišče gradu Sevnica Foto: Iztok Medja (www.slovenia.info)

Dan lahko zaokrožite z obiskom pri nikomur drugem kot sami grofici Mathilde, ki si bo vzela čas posebej za vas na slikovitem gradu Sevnica, ko ga bo ovil mrak in ko bodo bržkone oživeli tudi drugi grajski duhovi (samo prijazni, brez skrbi!).

Kot so generacije grajskih družin prenašale njihove plemiške zgodbe, Posavje danes s svojim butičnim doživetjem, pristno gostoljubnostjo, izjemnimi okusi ter bogato kulturno-zgodovinsko in naravno dediščino omogoča ravno to – pristno vez med generacijami, ki se v odkrivanje grajskih zgodb in življenja okoli posavskih gradov vračajo znova in znova.

Več informacij o Posavju najdete tudi na spletni strani: https://posavje.com/

